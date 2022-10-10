أيوب حسين.. لوحاته سجل لتراث الكويت

ديوان Diwan

الأستاذ الفنان أيوب حسين الأيوب القناعي، أستاذ ومربي فاضل من الدرجة الأولى، وفنان مبدع صاحب ريشة ساحرة من الدرجة الأولى، وهو كويتي في مسلكه وكتبه ولوحاته من الدرجة الأولى أيضاً، غاب عن عالمنا.. ولكن كأغلب العباقرة والفنانين والنجباء من أهل هذه البلاد، هم دائماً أحياء بيننا بسيرتهم العطرة وآثارهم الباقية. ان أعمار وأجساد هؤلاء تموت وتفنى، ولكن أعمالهم تظل خالدة أمام ناظرينا على مر السنين، لقد تعرفت أنا على الأستاذ الفنان أيوب حسين عندما كنت طالباً بالمرحلة المتوسطة بمدرسة الصديق عام 1958، فهو كان مسؤولاً عن الجناح الذي يقع فيه فصلي الدراسي، علاوة على ذلك كان الأستاذ الفنان يدرسنا مادة التربية الفنية «الرسم»، كان شديداً حازماً مع الطلبة المشاغبين أو الطلبة كثيري الغياب عن المدرسة دون عذر، ويلاحق الطلبة المتباطئين والمتأخرين عن دخول الفصول بعد قرع جرس المدرسة، وفي المقابل تراه في حصة الرسم أستاذاً صديقاً بشوشاً، كان يقترح في بداية الحصة موضوعات يستوحي منها الطالب موضوعاً لرسم لوحته كازدحام الناس في السوق للبيع والشراء، أو خروج مجموعة من الأصدقاء في كشتة «رحلة خارج المدينة»، أو تصوير لوحة تمثل عمالاً يعملون في مهن كالنجارة أو بناء البيوت أو صناعة السفن، وكان يمر على كل طالب ويوجهه على نقاط الخطأ أو القصور في الرسم أو الألوان.

وفي نهاية الحصِّة يحتفظ برسوم الطلبة المتميزين في فن الرسم.

ولد فناننا وأستاذنا أيوب حسين الأيوب في فريج القناعات عام 1932، وبعد انتهاء دراسته في المطوع والمدرسة المباركية، رأت إدارة معارف الكويت أن تعمل دورة دراسية للطلبة المتفوقين لتخريج عدد من المدرسين للمرحلة الابتدائية، «أي تحويل الطالب إلى مدرس» وهؤلاء الطلبة المدرسون بعد ذلك كانوا يتخصصون بتدريس الطلبة مواد كالرسم والأشغال اليدوية أو الألعاب والتربية البدنية أو الأناشيد والبعض الآخر منهم مدرسون للغة العربية أو مادة الحساب، كانت هذه فكرة مبتكرة من معارف الكويت في تكويت هيئة التدريس خطوة بخطوة وبالتدريج.

وفور تخرج الأستاذ أيوب حسين بهذه الدورة من صف المعلمين في عام 1949، عين مدرساً لمادة الرسم بمدرسة الصباح الابتدائية بمنطقة الشرق وهذه كانت نفس السنة التي افتتحت فيها هذه المدرسة، وخلال سنوات العمل بسلك التربية والتعليم انتقل من هذه المدرسة إلى مدرسة الصديق المتوسطة ثم مدرسة ابن خلدون، وأصبح بعد ذلك وكيلاً لمدرسة عبدالعزيز الرشيد، ثم ناظراً لمدرسة الصباح ثم ناظراً لمدرسة ابن خلدون وبعد ثلاثين عاماً من العمل، تقاعد في 1979.

ترك لنا الأستاذ الفنان عدداً من الكتب القيمة في التراث الشعبي الكويتي تصلح مرجعاً مهماً ومفيداً لكل دارس وباحث متخصص في هذا المجال.

ومن الاطلاع على عناوين هذه الكتب تكتشف فوراً محتواها.. وهي:

? مع العاب الأطفال في الماضي.

? مختارات شعبية من اللهجة الكويتية.

? مع ذكرياتنا الكويتية.

? حولي قرية الأنس والتسلي.

? كتاب يحتوي على الصور الفوتوغرافية للفنان

في مختلف مراحل حياته.

? كتاب باسم «متحف أيوب حسين» «المتحف

في منزل الفنان».

وقد قام مركز البحوث والدراسات الكويتية مشكوراً بجمع وطباعة صور لوحات الفنان أيوب حسين وعددها يتراوح بين 600 إلى 700 لوحة فنية بالألوان لجميع مظاهر الحياة في الكويت في كتاب واحد، يعتبر هذا الكتاب كسجل حي لنوعية الحياة في البلاد في فترة ما قبل ظهور النفط، ويحكي بالصور واللوحات الفنية كافة الأنشطة والأعمال والألعاب والهوايات والأحداث المهمة والمناسبات كحفلات الزواج أو ختمة القرآن أو ختان الأطفال والأعياد ونزول المطر بغزارة، وهذا الكتاب بالإضافة إلى الباحثين فهو مفيد جداً للشباب من البنين والبنات والكبار من الرجال والنساء ممن لم يعيشوا في البلاد في فترة ما قبل النفط.

شارك الأستاذ أيوب حسين بعمل تصاميم مختلفة لمتحف الكويت الأول، الذي كان منزلاً سابقاً للشيخ عبدالله الجابر الصباح والذي افتتح عام 1957 بمنطقة دسمان بالشرق.

والمتحف المذكور اليوم أصبح اطلالاً باقية تعصف بها الرياح وتنعق بها الغربان، كان الفنان أيوب حسين هو الكويتي الوحيد الذي عمل بهذا المتحف وقت تأسيسه فكان هو الرجل المناسب في المكان المناسب وفي الزمن المناسب. الاستاذ أيوب حسين كفنان مبدع، صاحب ريشة ذهبية سحرية، لم يترك ناحية من نواحي الحياة في الكويت الا رسمها بريشته كما هي دون زيادة أو نقصان، وكنت أنا حريصاً أشد الحرص على زيارة معارضه مرات عديدة، لحبي له كأستاذ واعجاب به كفنان. اشترك أيوب حسين بمعارض داخل البلاد ابتداء من معارض البطولة العربية عام 1958 التي كانت تقيمه ادارة معارف الكويت في فترة الربيع كل عام، واشترك في المعارض التي أقامتها الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية، أو معارض جمعية المعلمين وجمعية الخريجين ومعارض المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب، واشترك في معرضين اثنين مع الفنان أمير عبدالرضا، واشترك في معارض خارجية عديدة منها معرض في إمارة الشارقة في عام 1994، ومعرض في طوكيو في اليابان في 1998، وآخر في هلسنكي في فنلندا في عام 1999. نال فناننا أيوب حسين من الدولة ما كان يستحقه من التقدير لمجمل أعماله سواء كانت رسوماً أو لوحات فنية أو كتباً تراثية تؤرخ للحياة في الكويت قديماً، فقامت بمنحه جائزة الدولة التشجيعية عام 1997، ثم جائزة تقديرية أخرى عام 2002.

والمعروف عند إقامة أي معرض للفنان أيوب، وخاصة معارضه الأخيرة التي أقيمت بقاعة أحمد العدواني في ضاحية عبدالله السالم تهافت الجمهور لرؤية لوحاته عن ماضي الكويت، وحرص الأهالي من العائلات الثرية لشراء واقتناء لوحاته كتحف فنية وتعليقها في صدر المجلس أو الديوانية فالتراث الفني الأصيل لا يفنى ولا يموت بمرور الزمن.

وفي نهاية هذه السيرة للفنان أيوب حسين نقول إن فناننا الكبير استاء قليلاً وحمل في نفسه شيئاً من «الزعل والعتاب» عندما قام البنك المركزي باصدار العملة الكويتية الورقية وعليها رسوم للفنان، كانت بعضها لوحة أو جزءاً من لوحة له، وأخرى عليها شيء من التعديل أو الحذف بشكل متعمد أو خلاف ذلك... تم كل ذلك دون اذن أو موافقة من الفنان نفسه، ولكن هذا الفنان الكبير الأصيل ابن عائلة من الأكابر تسامى فوق هذه المسألة ولكن عاتب عليها عتاباً أخوياً بنشر ملاحظاته في الصحف المحلية، نشر هذا لإحقاق الحق لصاحبه عن طريق الاشارة الى صاحب هذ الحق، عملا بحق الملكية الفكرية والفنية فقط لا غير.

