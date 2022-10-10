اللقب لليابان.. والنجاح للكويت

ديوان Diwan

توّج منتخب اليابان بلقب كـأس آسيا لكرة الصالات التي استضافتها الكويت، بنجاح تنظيمي كبير، خلال الفترة من 27 سبتمبر الماضي وحتى 8 أكتوبر الحالي، بعدما تغلب على إيران 3-2 في المباراة النهائية التي أقيمت، السبت، على مجمع صالات الشيخ سعد العبدالله.

وأحرز المنتخب اليابانى اللقب الرابع في تاريخه، بعد أعوام 2006 و2012 و2016 علماً بأنها كانت حصلت على الوصافة 6 مرات من قبل، حارماً الايرانيين من التتويج الثالث عشر في البطولة. وسجل كازويا شيميزو (16) وآرثور اوليفيرا (27) ولاعب إيران سعيد أحمد عباسي (40 بالخطأ في مرمى فريقه) أهداف اليابان، في حين أحرز سعيد أحمد عباسي (15) وعلي رضا جافان (40) هدفي إيران.

وحقق منتخب أوزبكستان المركز الثالث في بعد تغلبه على تايلند 8-2 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع التي جرت السبت أيضاً. وتعتبر المواجهة بين اليابان وايران الثامنة التي تجمعهما في نهائي البطولة، فازت ايران بـ 6 منها حيث كانت الأخيرة في النسخة الماضية عام 2018 والتي انتهت بنتيجة 4-صفر، فيما كررت اليابان، أول من أمس، إنجاز الفوز على إيران بالنهائي والذي كان تحقق مرة واحدة من قبل في 2014. وجاءت المباراة النهائية على مستوى التطلعات، فقد اعتمد منتخب اليابان في البداية على أسلوب الرقابة اللصيقة على لاعبي إيران، مع التركيز على الدفاع الضاغط في كافة أرجاء الملعب ولكن زمام المبادرة بقي في حوزة الايرانيين الذين ترجموا افضليتهم الى هدف التقدم في الدقيقة 15 عن طريق سعيد عباسي الذي استلم تمريرة طويلة واستدار قبل أن يطلق تسديدة قوية في المرمى.

لم يكن منتخب اليابان بحاجة الى وقت طويل للعودة بالنتيجة لعدما أدرك التعادل ، إثر تمريرة طويلة من الحارس كوروموتو مرّت من المدافع محمد حسين ديركشاني ووصلت إلى كازويا شيميزو في وضع انفراد ليسدد بالشباك (16). مع انطلاق الشوط الثاني، ومع أفضلية ايران، الا ان المبادرة كانت لليابانيين الذين تقدموا بالهدف الثاني في الدقيقة 27 عبر ركلة حرة مباشرة سددها اوليفيرا لتذهب قوية في الشباك.

واندفع منتخب إيران في الدقائق الأخيرة في محاولة لتعديل النتيجة، حيث اعتمد على أسلوب الهجوم الضاغط، ولكنه تلقى الهدف الثالث عندما حاول عباسي إرسال تمرير لزميله في وسط الملعب ولكنها ذهبت بالخطأ في مرمى فريقه الخالي (40). ولم يشفع هدف علي رضا جافان في الثواني الأخيرة لمنتخب إيران، ليتوج المنتخب الياباني بلقب البطولة.

