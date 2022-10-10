بن إبراهيم يشيد بالنجاح التنظيمي

ديوان Diwan

أشاد رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم بالنجاح الذي حققته الكويت خلال استضافتها لبطولة كأس آسيا للصالات أخيراً، معرباً عن عن تقديره لجهود الاتحاد الكويتي للعبة واللجنة المحلية المنظمة، وقال: «بعد أكثر من أربع سنوات، شهدنا عودة كرة الصالات في قارة آسيا، وذلك بفضل وحدة وتضامن الاتحادات الوطنية الأعضاء المشاركة في البطولة، وهذا دليل واضح على أن اللعبة في قارة آسيا بحالة جيدة وهي في طريقها للتعافي».

وأوضح: «مع استضافة البطولة للمرة الأولى، قام الاتحاد الكويتي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة بتنظيم بطولة مميزة، رغم الظروف الاستثنائية، ويجب أن نشيد بالتزامهم من أجل تطوير الرياضة».

وختم: «كما نؤكد من خلال إطار الرؤية والمهمة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، نحن نحمل طموحات بتنظيم بطولات على مستوى عالمي، ولا شك في أن الاتحاد الكويتي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة قد قاما بتدعيم الأساسات التي ستقوم عليها النسخ المستقبلية من كأس آسيا لكرة الصالات».

وهنأ رئيس الاتحاد الآسيوي منتخب اليابان بإحراز لقبه الرابع في البطولة. وقال: «باسم أسرة كرة القدم الآسيوية أود تقديم التهنئة إلى منتخب اليابان، الذي قدم عروضاً مميزة ليتوج باللقب الرابع في كأس آسيا لكرة الصالات.

وأضاف: «تفوّق اليابان في كرة الصالات الآسيوية هو دليل على الجهود المميزة التي يقوم بها الاتحاد الياباني لكرة القدم من أجل تطوير اللعبة، وأنا واثق أن هذا الانتصار الجديد سيساعد في إلهام المزيد من اللاعبين والفرق والجماهير في قارة آسيا». وأردف بالقول: «أود الإشادة أيضاً بمنتخب إيران، الذي قدم عروضاً تستحق الإشادة طوال البطولة من أجل التأهل للنهائي، وأظهر روحاً جماعية وتصميم كبير خلال النهائي المثير».

