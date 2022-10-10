شمسائي: الخسارة مسؤوليتي

ديوان Diwan

اعتذر مدرب إيران، وحيد شامسائي، للجماهير بعد خسارة منتخب بلاده المباراة النهائية أمام اليابان 2-3. وقال شمسائي في المؤتمر الصحافي بعد المباراة إنه يتحمل مسؤولية الخسارة في النهائي، موضحًا:»لو كان هنالك أخطاء ارتكبناها في النهائي فأنا من يتحملها، أما اللاعبون فكانوا رائعين وبذلوا كل ما في وسعهم وقدموا بطولة مثالية، والتفسير الوحيد لخسارتنا اللقب هو أن التوفيق لم يكن معنا». وتابع: «كنا نتمنى أن نهدي اللقب إلى بلادنا وشعبنا في هذه الظروف الصعبة، لكننا للأسف لم نتمكن من ذلك، وأتقدم لهم باعتذاري». وأضاف: «إذا بقيت في منصبي مدربًا للمنتخب فإنني سألعب بالطريقة ذاتها التي لعبنا بها البطولة»، مشددًا على أنه لا يبحث عن أية أعذار للخسارة.