سيزار يعتذر للجمهور التايلندي

ديوان Diwan

تقدم الاسباني كارلوس سيزار مدرب منتخب تايلند بالاعتذار للجمهور التايلندي لاحتلال المنتخب المركز الرابع، بعد الخسارة من اوزباكستان 2-8 بلقاء تحديد المركزين الثالث والرابع. وقال: «لن نختلق الاعذار، قدم اللاعبين ما في وسعهم وكان الطموح ان نصل للمباراة النهائية». وتابع: «نحتاج الى العمل أكثر ، وسنحلل ما قدمناه في البطولة الآسيوية لتلافي السلبيات في الاستحقاقات المقبلة». واكمل: «أهنئ اوزباكستان على احتلال المركز الثالث، ووصلنا لمباراة الثالث والرابع وفريقنا مرهق خاصة وان مجموعتنا بالدور التمهيدي كانت صعبة، اذا واجهنا منتخبات قوية». واشار سيزار الى ان فريقه في تطور واحتلاله رابع اسيا خير دليل على ذلك، متمنيًا ان يواصل هذا التطور في المستقبل من أجل الوصول للنهائي بعد ان الخروج من ربع النهائي في البطولة السابقة ومن نصف النهائي للبطولة الحالية.