طب الشيخوخة أو طب المسنين

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يعتبر طب المسنين أو طب الشيخوخة فرعاً من فروع العلوم الطبية يهتم بصحة كبار السن والمسنين، ويهدف لدراسة صحة كبار السن وعلاج الأمراض الشائعة في الشيخوخة وعلاج الآثار والإعاقات المترتبة عليها، وقبل التصنيف الجديد كان علم الشيخوخة يتبع الأمراض الباطنية في بداية الأمر، ثم أصبح علماً متخصصا قائماً بذاته، مثله مثل طب الأطفال. ويعرف بأنه يكرس اهتمامه على رعاية المسنين والأمراض المميزة لكبار السن والمشكلات التي تعتري الإنسان عند التقدم في العمر، وظهور طب المسنين حديثاً أصبح مطلبا نظرا للزيادة الكبيرة في أعداد المسنين في المجتمع، وحدث هذا من جراء الزيادة في أعمار الناس التي جلبها الطب الحديث، إضافة إلى الخصوصية التي تتصف فيها الاحتياجات الطبية للمسنين والتي تختلف كلياً عن جميع الفئات العمرية الأخرى، وأهم أهداف طب المسنين تحسين جودة الحياة وتحفيز زيادة الأمان وحفظ الكرامة والراحة والاستقلالية للمسنين. يهتم بعلاج أمراض المسنين وحفظ صحتهم عن طريق القيام بالتقييم الشامل للمسنين وتقديم التثقيف الطبي للمرضى وذويهم وفريق مقدمي الرعاية حول التفرقة بين التشيخ الطبيعي والتشيخ المرضي في كبار السن والوصول لشيخوخة صحية سليمة بالإجراءات الوقائية من خلال تطعيمات المسنين وغيرها وإجراء المسوحات الطبية لبعض الأمراض؛ وتقديم الاستشارات المختلفة في الجوانب المختلفة مثل أهمية الرياضة والتغذية السليمة لكبار السن.

التحديات والأمراض التي تواجه كبار السن

هناك مجموعة من الأمراض الشائعة في مرحلة الشيخوخة منها أمراض مُزمنة وأخرى لها علاقة بقصور الحواس (البصر، السمع، الإحساس)، وأخرى تتعلق بالعظام والمفاصل، كما يتميز كبار السن بخصوصيتهم عن الفئات العمرية الأخرى وذلك لاختلاف أداء أعضاء الجسم لوظائفها (مثل اختلاف أداء أعضاء الجسم في الفئات الأخرى مثل الأطفال والحوامل والرياضيين). لابد من التفرقة بين التغييرات التي تحدث في وظائف كل عضو من أعضاء الجسم وبين الأمراض التي تحدث في كل عضو فمثلا نقص الاحتياطي الوظيفي في الكليتين يعتبر تغيراً طبيعياً مع التقدم في السن وقد لا يحتاج لعلاج لدى كبار السن، ولكن قصور وظائف الكلى أو الفشل الكلوي يعتبر مرضاً في أي فئة عمرية فهو يستدعي التعامل مع تداعياته واتخاذ الخطوات اللازمة لعلاج أسبابه. ومن الحالات المرضية الشائعة التي يمر فيها كبار السن تتمثل قي تلك التي تحدث نتيجة لتداخل الأمراض الطبية المتعددة (مثل داء السكري وأمراض ضغط الدم والقلب...إلخ) كما أن الأمراض الطبية المشهورة في طب المسنين تتمثل في حالات الخلط/الهذيان، خرف الشيخوخة ومرض الزهايمر، الاكتئاب أو القلق، اضطرابات الإفراط الدوائي وتداخل الأدوية، اضطرابات الحركة والاتزان والسقوط، السلس البولي، الجفاف وسوء التغذية، الآلام المزمنة، مشاكل المرضى طريحي الفراش، ترقق العظام، التعامل مع القرح المختلفة (مثل قرح الانضغاط)، التأهيل والطب الطبيعي للمسنين، قصور الحواس (مثل السمع والبصر والإحساس)، الرعاية الملطفة والرعاية النهائية.

طب الشيخوخة علم يهتم بصحة كبار السن:

يقوم الطبيب المختص في علاج أمراض المُسنين وعلاج مجموعة من الأمراض التي تظهر في مرحلة الشيخوخة وتخفيف آثارها. بإجراء تقييم شامل للشخص الكبير في السن، وتحديد نوع المرض الذي يُعاني منه وكيفية علاجه والتقليل من آثاره، ومساعدتهم على تخطي الأمراض التي تعترض صحتهم بأمان، حيث يُعتبر هذا الفرع الطبي من الاختصاصات الدقيقة التي تتطلب تكويناً مستمراً مكثفاً، إذ من المهم أن يتمتع الطبيب بحس إنساني ودرجة كبيرة من الصبر، وأن يكون مُحبا لمساعدة الآخرين.

مفهوم طب الشيخوخة؟ وهل يختلف عن مفهوم علم الشيخوخة؟

علم الشيخوخة، هو أحد فروع العلوم يعنى بدراسة عملية تقدم السن والتغيرات المرتبطة بها كالتغيرات البيولوجية، والنفسية، والاجتماعية، أما طب الشيخوخة، فيعرف على أنه أحد فروع الطب يركز على تعزيز الصحة لدى كبار السن، حيث يعنى بالطرق والمهارات الخاصة بالجوانب الوقائية، والتشخيصية والعلاجية والتأهيلية للأمراض التي قد تصيب هذه الفئة العمرية.

الحاجة لطب الشيخوخة

تعد رعاية المسنين مجزية، حيث إن أي تحسين في الحالة الصحية لكبار السن ولو كان حجمه صغيراً يمكن أن يكون له تأثير هائل على نوعية حياتهم، وكذلك على عائلاتهم ومقدمي الرعاية الآخرين والقائمين على رعاية وخدمة وتأهيل المسنين.

حيث يضع في الاعتبار أطباء الشيخوخة العديد من جوانب حياة المريض، بما في ذلك تقييم قدرة الشخص على أداء أنشطة الحياة اليومية، والدعم الاجتماعي المتاح للمريض، وظروف معيشته ومجتمعه، والاهتمام بجميع الظروف الصحية الشائعة لدى هذه الفئة العمرية والتي تشمل:

• فقدان السمع.

• إعتام عدسة العين والأخطاء الانكسارية.

• آلام الظهر والرقبة وهشاشة العظام.

• مرض الانسداد الرئوي المزمن.

• مرض السكري.

• الاكتئاب.

• الخرف.

كما يتم العامل مع الحالات الصحية المعقدة التي تميل إلى الحدوث فقط في وقت لاحق من الحياة والتي لا تندرج ضمن فئات الأمراض المنفصلة. وتسمى هذه عادة بمتلازمات الشيخوخة. غالبًا ما تكون نتيجة للعوامل الأساسية المتعددة وتشمل الهشاشة، السلس البولي، السقوط، الهذيان، قرحة الفراش. والجدير بالذكر أن متلازمات الشيخوخة قد تنبئ بحدوث الوفاة بشكل أفضل من تنبؤ الوفاة بسبب وجود أمراض محددة أو لكثرة عدد الأمراض المصاب بها.

مجالات طب الشيخوخة

كمسار مهني، فإن طبيب الشيخوخة يمتاز بتنوع كبير في مجالات عمله، حيث يمكن للاختصاصي في طب الشيخوخة أن يمارس مهنته في العديد من بيئات العمل المختلفة كالمراكز الطبية الأكاديمية، والمستشفيات العامة، والعيادات الخاصة، والمراكز الصحية الريفية. أيضاً قد يقومون بالإشراف على المرضى في منازلهم الخاصة أو في مرافق الرعاية الطويلة الأجل كدور رعاية المسنين ودور العجز المتخصصة في تقديم مختلف أوجه الرعاية والخدمة والتأهيل لكبار السن. كما يقضي أطباء الشيخوخة وقتًا إضافيًا في التدريب ليصبحوا معلمين أو باحثين وخبراء. ففي هذا المجال يهتم أطباء الشيخوخة بعملهم ويجعلون أنفسهم متاحين بسهولة للمتدربين المهتمين بمعرفة المزيد عن رعاية كبار السن، ويقوم بتوفير الموارد والإرشاد الكافية لنجاح المتدربين في المستقبل، كما يعمل أطباء الشيخوخة عن كثب مع فرق متعددة التخصصات، حيث غالبًا ما يكون أعضاء الفريق من المهنيين الصحيين الذين لديهم أيضًا تدريب متخصص في مجال رعاية كبار السن، بما في ذلك الممرضات والأخصائيين الاجتماعيين وأخصائي التغذية والمعالجين الفيزيائيين والمعالجين المهنيين والصيادلة الاستشاريين.

نحو وعي مجتمعي للتعامل مع كبار السن

إن مرحلة الشيخوخة وما تطرحه من نقاشات على عدة مستويات، لعل أبرزها مرتبط بحآل الأشخاص كبار السن ومصيرهم بعد أن يعجزوا عن الاعتناء بأنفسهم، فمن لا يدرك المعاناة النفسية والجسدية والصحية التي تُحيط بكبار السن؟ والتي يحتاجون معها لمن يعمل معهم في مواجهتها لذا تعملالجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين من خلال تنفيذ وعمل برامج وأنشطة وفعاليات تجاه كبار السن، لتعزيز رؤية متفائلة ومتوازنة نحو المسنين، وذلك من منطلق أيماننا بأن كبار السن لديهم القدرة على العيش حياة سعيدة وذات مغزى، بالرغم من ضغوط الشيخوخة وأعبائها وما يصاحبها من أمراض عضوية، ولكن إذا تم تشخيص ما يتعرضون له وتقديم العلاج المناسب لهم ؛ أدى ذلك إلى نتائج مبهرة، حيث تهدف الصحة النفسية تطبيقياً إلى الوقاية من الاضطرابات النفسية أولاً، وعلاج الاضطرابات النفسية والمحافظة على استمرار الصحة والتكيف الأفضل ثانياً، وفي الجانب الأول نعمل على تحديد الجوانب التي يمكن أن تسبب الاضطرابات، ثم نعمل على إزالتها وإبعاد المسنين عنها، مع توفير الشروط العامة التي تعطي كبار السن قوة عملية لمواجهة الظروف الصعبة، وفي الجانب الثاني أيضا تقوم الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين بدعم الفرد من جهة، وعلاج مشكلاته النفسية التي يمكن أن توجد لديه من الجهة الثانية، ثم مرافقته لخطوات من أجل التأكد من حسن عودته إلى أسلم وضع وإلى انتظام ذلك في شروط الحياة المختلفة.

