عُدتُ من جديد

ديوان Diwan

أثناء انتهائي من صلاة العصر وإذا بجرس الهاتف يرن وأثناء حديثي مع المتصل عرفت انها احدى صديقاتي متصلة تبارك لي حصولي على شهادة المستشارة في الإرشاد النفسي وتبلغني بأن لديها اخاً أودع مستشفى الصحة النفسية بالكويت وتطلب إليّ أن أتابع حالة اخيها من خلال الزيارات المتكررة لي بمرافقتها وبمرافقة احد أفراد أسرته، وافقت على تسلم هذه الحالة خصوصا أنني جديدة في هذا المجال ويعتبر هو اول مسترشد بالنسبة لي كما أنها تجربة استطيع اثبات جدارتي بهذا المجال مع هذا الشخص وأن أحدث التغيير اللازم لهذه الشخصية التي تحتاج الى مساعدة وأن أقوم بتعديل الوضع النفسي.

في البداية قابلت أخت المريض لتشرح لي وضع أخيها وما هي الأعراض التي ظهرت عليه والتي أودعته بسببها المستشفى... وبعد لقائي معها استطعت أن أكوّن فكرة عن طبيعة الحالة التي يعاني منها صاحب الحالة وكانت فكرة ليست ببسيطة عما يعانيه والأعراض التي تظهر عليه.

بدأت معضلة الحالة قبل اكثر من 5 سنوات وهو الآن يبلغ من العمر 70 عاماً ولكن عندما علم بان الإدارة التي يعمل بها قامت بإحالته الى التقاعد وإنهاء خدمته في الوزارة التي كان يخدمها هو المدير العام... لم يكن وقع الخبر عليه بهين ولا بال سهل فقد قضى نصف حياته في العمل وكان يقضي معظم وقته ولساعات طويلة في مكتبه لينهي عمله فقد تدرج من موظف عادي الى رئيس قسم الى مراقب الى مدير للإدارة.... وكان كفأ لهذا العمل والآن بعد التقاعد تغيرت حياته نهائيا بشكل سيء أصبح لا يترك المنزل ولا يتواصل مع أصدقائه ولا يذهب الى تجمعات الأهل والأصحاب انعزل أُغلق على نفسه باب غرفته كما صاحب هذا الفعل عدم رغبته بتناول الطعام تارة وتاره أخرى لا يرغب بشرب أي شيء ولا في ممارسة أي هواية لديه ولا يحب أيضا الجلوس مع اسرته وأبنائه وأحفاده كما تنتابه نوبة بكاء لا يعلم سببها كما قام بتعريض نفسه للخطر ومحاولته الانتحار أكثر من مرة.

هذا ما علمته من أخته وأكده لي زوجته وإخوته، لذا بادرت بوضع خطة علاجية مبتدئة بحواري مع صاحب المشكلة بذاته بما أنه كبير بالسن يعي ويدرك ما يتكلم عنه وأنا أعلم أن كبير بالسن يعاني أعراضاً مختلفة وامراضاً متنوعة تصاحب كبر السن في هذه المرحلة من العمر، مثل تدني جدران الاوعية الدموية والجفاف ونقصان كل من الطول والوزن وهشاشة العظام كما أنه يعاني من ضمور في العضلات نتيجة لتدني الخلايا والأنسجة في الجسد وعدم القدرة على تجديدها كما أنه نتيجة لعدم شربه الماء بكميات كافية اصبح لديه جفاف وأيضا بسبب تدني جدران الأوعية الدموية تدنت لديه حاسة السمع وعدم قدرته الإحساس بالحرارة.

وحيث انه يندرج تحت مظلة كبار السن فإنني أوجدت سببا لتصرفاته حيث أنه يعاني من اضطرابات سلوكية وأيضا لديه خلل في التوازن بين حاجته من الغذاء واستهلاكه، ما يؤدي الى خلل وظيفي لذلك عقدت اجتماعاً طارئاً مع أعضاء مجموعة الكوت التطوعية التدريبية لمناقشة حالته وتوزيع الأدوار بيننا حيث إنني أعلم أنه في أكثر مراحل الحياة التي يحتاج فيها الى رعاية وعناية من جميع النواحي النفسية والجسدية والغذائية والصحية وانه يحتاج الى تظافر جهود الجميع لنخرج به من الوضع الذي هو به الى حال أفضل إذ نجعله يقبل على الحياة برؤية جديدة.

وبما أنني سوف أتناول الناحية النفسية للحالة، فبعد اللقاء الثاني مع الحالة عملت عدة اختبارات نفسية حتى نتوصل لمعاناة الحالة بالضبط، وحتى نضع آلية العلاج المناسب له خلال الإرشاد النفسي فظهر لدي بعد عمل الاختبارات أنه يعاني من حالة اكتئاب فهو كاره وجوده بهذه الحياة وليس بفاقد السعادة بل فاقد الحياة، عندما بدأت حيويته في التسرب منه بعيدا ولم يعد لديه القدرة على تذوق أي شيء في الحياة سواء خيراً أو شراً ولفترات طويلة فهذا كان أكبر جرس إنذار، أن المرض المصاب به بدا يدخل في حيز التفعيل لديه وأنه يحتاج الى مساعدة وأن ما أصابه هو انه جعل الاكتئاب، يتسرب إلى حياته وقام بمحاربته وحده ولكنه فشل لأنه لم يخبر المحيطين به انه يعاني من شيء مخيف كالكسل أو الضيق أو الحزن غير المبرر وعائلته لا يفهمون أنه مرض حقيقي مثل أي مرض آخر وربما تكون أخطاره ومساوئه أسوأ من أي مرض عضوي.

بعد وصولي لهذه الدرجة من المعرفة بحيثيات وتفاصيل الحالة، استدعيت مجموعتي التطوعية وقسمت العمل بينهم كل يمسك جانباً معيناً حسب اختصاصه حيث إنني مسكت الجانب النفسي لإرجاع الثقة في نفس الحالة وثقته بمن حوله وإقباله على الحياة وشعوره بأسرته وبمن حوله واستشعاره نعم الله عليه والتفكر والتأمل بخلق الله وتحسين العلاقة بينه وبين خالقه في الصلاة في وقتها وقراءة القرآن والأذكار اليومية والتصدق على الفقراء ومحاولة ارجاع علاقته مع أصدقائه القدامى والتواصل معهم واللقاء بهم والبحث عن هواية من هواياته القديمة المحببة إليه التي تلاشت مع ظروف العمل والأسرة والأبناء والعمل على الرجوع إليها وتوفير مستلزماتها له لأنه يجد قيمة ذاتية عند مزاولتها وعملت على تشجيع الحالة بكتابة مذكراته لتكون بمثابة المرجع المهم لسنوات مرت بها من المواقف والمشاكل الكثير وكيفية التعامل مع هذه المعاضل المختلفة ولأنه عند الكتابة يقوم بنقل خبرته في حياته الأسرية وأيضا العملية لمن يقع في يده هذه المذكرات، كما حرصت أيضا على أن يشغل وقته في قراءة أي نوع من أنواع الكتب تكون محبب له أو رؤية فيديو لمعلومات يحب ان يتثقف بها.

بما أن الحالة كانت من الشخصيات القيادية كنت أجلس أناقشه في كيفية حل المشكلات المكتبية التي كانت تواجهه واستفيد أنا من خبراته الإدارية وأيضا في تطوير عملي الخاص ولعلمي، مؤكدة له أن كلامه عن العمل يشعره بالسعادة ويشعر انه أنجز شيئاً في حال ان يستفيد منه من حوله.

إن مجمل حديثي أنني تناقشت معه كثيرا في أمور عديدة فهو يملك عقلية مبدعة ولكن الظروف التي مر بها وأنهاء عمله وشعوره انه لا فائدة منه هي كانت المشكلة الكبرى.

كما عملت على أن أجعله يعيش جو الأسرة خارج البيت ووجوده بالمستشفى لم يشمله وحده ولكن أيضا شمل أعضاء مجموعتي التطوعية تطوعوا معي لمتابعة هذه الحالة، وبعد فترة زمنية ليست بالقليلة استطعت أن أتمم عملي كمرشد نفسي لحالة مساعد بمساعدة فريقي التطوعي من خلال توزيع المهام بيننا والحمد لله كانت النتائج جميعها مرضية جدا وناجحة بفضل المولى عز وجل.

لكن خلال متابعتي لمعاناة وظروف الحالة كنت من جانب آخر أعد محاضرة بعنوان (حياتي بعد التقاعد) متناولة بها حالة كبير السن بعد تركه لوظيفته مصدر رزقه وما ينتابه من مشكلات نفسية وعوارض بدنية تناولت خلالها كيفية التعامل مع المتقاعد بشكل أفضل ووضع برنامج صحي وبدني وغذائي وثقافي واجتماعي ونفسي لهذا الشخص المتقاعد والكبير بالسن أيضا لمزاولة حياته بشكل أفضل.

وانا بذلك أتمنى أن أكون قد وفقت أو استطعت الخروج بالحلة من حالته التي كان عليها إلى حالة أفضل ووضع جيد منها مع تلاشي حالة الاكتئاب لديه واقباله على الحياة بشكل أفضل من السابق ووضع أهداف له لمحاولة الوصول لها. وتعديل علاقته بأسرته وأصدقائه واقربائه والأهم مع نفسه.

نصيحة لكل من يقرأ مقالي هذا...

التقاعد ليس نقطة النهاية للحياة هو نهاية لفترة من الحياة ولا زال هناك فترات كثيرة لم يخضها الشخص (المسن) فالأولى أن نعيد ترتيب حياتنا بما يتناسب مع قدراتنا وامكانياتنا والوضع الراهن الذي نحن عليه وأن نستشعر نعم الله لنا ونترك المجال للدماء الجديدة وللخبرات والابداعات الشبابية وأن لا نستبعد ان وظيفتنا بعد التقاعد انتهت وتلاشت لا وألف لا صارت اكبر وأفضل وأحسن فنحن كنا نعطي فقط ولكن الآن نحن الآن نعطي ونستقبل ويتم استشارتنا والأخذ برأينا بسبب خبرتنا الكبيرة بالحياة. وبذلك نكون قد عدنا من جديد.

المستشارة النفسية عائشة عيسى العتال

