السيسي: هيكلة جميع قطاعات الدولة

عربيات ودوليات

دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خريجي أكاديمية الشرطة بالتسلح بالعلم والأخلاق الطيبة.

وقال في كلمة مرتجلة في احتفال تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة أمس: «مصر أمانة في رقبتنا كلنا، سلامها واستقرارها وتقدمها أمانة في رقبتنا كلنا»، موجها إياهم برقي التعامل واتخاذ القدوة الحسنة.

وذكر السيسي، أن المسؤولية الملقاة على عاتق وزارة الدخالية كبيرة للغاية، وتقدر مصر كلها هذا الدور طالما يحترم الناس وإنفاذ القانون، مستطردا: «عايزين وإحنا بنتعامل مع مواطنينا نكون منتبهين».

وأكد أن مصر شهدت تحسنا أمنيا وتم التغلب على التهديدات والإرهاب بفضل أبنائها.

وأكمل حديثه للخريجين: «تسلحوا بالعلم دايما، العلم لم ينته بالتخريج ولكن احرصوا على مواكبة التغير والتطور، ولا تتصورا أن قطاع من قطاعات الدولة لا نعمل على تطويره».

تحدث الرئيس السيسي? عن مستقبل المصريين، مشيرا إلى أن «الدولة المصرية لن تتوقف عن العمل في جميع القطاعات بما في ذلك وزارة الداخلية والدولة تتطور في جميع أركانها، لافتاً إلى أن «هناك هيكلة تحدث في جميع القطاعات داخل الدولة».

وأضاف أن «الدولة المصرية تعمل دون ضوضاء»، مؤكداً أن «عملية التطوير مستمرة في القطاعات كافة ولا تتوقف عند وقت محدد».

من جهته، أكد وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق، أن الدولة المصرية تتقدم نحو الإنجازات والتطوير تحت قيادة الرئيس السيسي، قائلا: «تتقدم مصر بقيادتكم.. نحو الإنجازات والتطوير فى جميع المجالات برؤية متكاملة للمستقبل تستند على العلم والعمل لتحقيق تطلعات شعب عريق وغد أفضل للأجيال القادمة عبر مشروعات تنموية وحضارية كبيرة تمت بإرادة وطنية تقضي على الصعاب وتدحر التحديات مما كان له عظيم الأثر في قدرة الدولة على التعامل مع تداعيات أزمتين عالميتين متتاليتين عانت منهما الشعوب ولا تزال، وأخلت بمقدرات أقوى اقتصاديات العالم.

وأكاديمية الشرطة المصرية واحدة من أهم الأكاديميات الأمنية على مستوى الشرق الأوسط.

