الرئيس العراقي يطالب بإنهاء «دوامة الأزمات»

عربيات ودوليات

بغداد – الوكالات: جدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي دعوته الأطراف السياسية كافة إلى الحوار لحل الأزمة في البلاد. بمناسبة مرور عام على الانتخابات النيابية التي شهدها العراق في العاشر من أكتوبر الماضي، فيما شدد الرئيس العراقي، برهم صالح، امس على «ضرورة إنهاء دوامة الأزمات والتأسيس لحكم رشيد». ودعت الامم المتحدة الى حوار بلا شروط.

وفي بيان نشره مكتبه الإعلامي، امس، شدد الكاظمي على ضرورة الاحتكام إلى منطق الحوار العاقل الهادئ والبناء لحل الأزمة والدفع بحلول وطنية شاملة تدعم ركائز الاستقرار. كما أكد أن الانتخابات التشريعية الماضية، اتسمت بالنزاهة والمهنية لكنه أشار في الوقت عينه إلى أن «الظروف أثبتت أن الاقتراع يجب أن يرتبط بإيمان كل القوى السياسية المشاركة فيه بالمبادئ الديموقراطية».

من جهته شدد الرئيس العراقي، برهم صالح على «ضرورة إنهاء دوامة الأزمات والتأسيس لحكم رشيد». وكتب صالح على تويتر «يمر عام على الانتخابات دون إكمال استحقاقاتها الدستورية، تذكير قاسٍ بما فاتنا من فرص ضائعة لبلدنا وحافٌ مهم لرص الصف والحوار الوطني الجامع، يكون أساسه ومُنتهاه مصلحة الوطن والمواطنين وتلبية حقهم في الحياة الحرة الكريمة». وتابع «آن الأوان لإنهاء دوامة الأزمات والتأسيس لحكم رشيد». الى ذلك دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق امس الأطراف السياسية في البلاد إلى الانخراط في «حوار دون شروط مسبقة» من أجل إيجاد مخرج لـ«أزمة طال أمدها تنذر بمزيد من عدم الاستقرار»، بعد عام من الانتخابات التشريعية. وقالت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق «يونامي» في بيانها إنه «يتعيّن على الجهات الفاعلة كافة الانخراط في حوارٍ دون شروط مسبقة». ودعت ساسة البلاد إلى «الاتفاق بشكلٍ جماعي على النتائج الرئيسة من خلال تقديم تنازلات تعيد التأكيد على هدفهم المعلن وهو تلبية احتياجات الشعب العراقي وتشكيل حكومة ذات صلاحيات كاملة وفاعلة».

ونبه بيان الأمم المتحدة إلى أن «اليوم ليس لدى العراق الكثير من الوقت. فالأزمة التي طال أمدها تنذر بمزيد من عدم الاستقرار والأحداث الأخيرة دليلٌ على ذلك». وأضاف بأن «إقرار ميزانية 2023 قبل نهاية العام يمثل أمراً ملحاً».

وأجرى العراق انتخابات تشريعية مبكرة في 10 أكتوبر 2021، تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة التي خرجت رفضا لفساد الطبقة السياسية وتدهور البنية التحتية في خريف العام 2019. لكن على بعد عام من ذلك، ما زالت الأحزاب السياسية نفسها تهيمن على السلطة في البلاد. وعلى الرغم من المفاوضات اللامتناهية فيما بينها، فشلت أطراف الأزمة في التوصل لاتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتسمية رئيس جديد للوزراء.

