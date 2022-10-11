77 قتيلاً ومفقوداً في فيضانات فنزويلا

عربيات ودوليات

أعلنت نائبة رئيس فنزويلا ديلسي روديغيز، أمس أن 25 شخصا على الأقل لقوا حتفهم، بينما لا يزال 52 في عداد المفقودين بعد أن فاضت 5 أنهار صغيرة في وسط فنزويلا بسبب الأمطار الغزيرة.

وقالت روديغيز في خطاب بثه التلفزيون إن الأمطار الغزيرة جرفت جذوع الأشجار الكبيرة والحطام من الجبال المحيطة إلى منطقة تيخيرياس، على بعد 67 كيلومترا جنوب غربي العاصمة كراكاس.

وتسببت الفيضانات بوقوع أضرار جسيمة لحقت بعدد كبير من المنازل والمتاجر والشركات والأراضي الزراعية.

وأضافت أن الأمطار التي هطلت خلال 8 أيام فقط تعادل الأمطار التي تسقط على مدى شهر كامل، وأن المضخات المستخدمة لتشغيل شبكة مياه الشرب في المنطقة جرفتها مياه الفيضانات.

