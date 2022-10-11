برلمان إقليم كردستان يمدّد لنفسه عاماً إضافياً

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أربيل - الوكالات: مدّد برلمان إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي والواقع في شمال العراق، لعام إضافي مدّة دورته، مرجئاً بذلك الانتخابات التي كان يفترض أن تعقد في أكتوبر، وفق بيان رسمي، على وقع خلافات سياسية تشلّ العراق. وأفاد بيان صادر عن برلمان الإقليم بأن غالبية 80 نائباً من أصل 111 مقعداً موزعاً على 17 كتلة، صوتوا لصالح قانون «تمديد الدورة الخامسة للبرلمان» التي تنتهي في السادس من نوفمبر 2022.

وبذلك، يفترض أن يواصل «البرلمان الحالي أعماله حتى خريف العام 2023»، وفق البيان. وجاء التمديد نتيجة خلاف بين الحزبين الكبيرين، الحزب الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، على كيفية تقسيم الدوائر الانتخابية. لكن، خلف الكواليس، يعدّ هذا جزءاً من خلاف سياسي أكبر بين الطرفين، كما يشرح شيفان فاضل الباحث في معهد ستوكهولم للسلام.

ويعود منصب رئيس جمهورية العراق، وهو من حصة الأقلية الكردية، لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني. لكن الحزب الديموقراطي الكردستاني الذي يتولّى حالياً رئاسة الحكومة في الإقليم، يسعى إلى الحصول على منصب رئاسة الجمهورية. ويوضح فاضل ان «كل القضايا في العراق مترابطة. في العديد من المواقف، تنعكس الخلافات على المستوى الاتحادي، على المستوى المحلي أيضاً». ويضيف أن «غياب التعاون والتوافق بين الحزبين على المستوى الاتحادي (في بغداد)، أدّى بشكل متزايد إلى غياب التعاون والتوافق على مستوى حكومة الإقليم في الوقت نفسه».

