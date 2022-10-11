76 قتيلاً جراء غرق قارب في نيجيريا

عربيات ودوليات

لقي 76 شخصاً حتفهم عندما غرق قاربهم، الجمعة، في ولاية أنامبرا بجنوب شرقي نيجيريا، وفق ما أعلن الرئيس النيجيري محمدو بوخاري، أمس.

وكان هناك نحو 85 شخصاً على متن القارب المحمل بما يفوق قدرته الاستيعابية في نهر النيجر. وأنامبرا هي إحدى ولايات نيجيريا التي اجتاحتها فيضانات شديدة منذ بداية موسم الأمطار. وقال مكتب بوخاري في بيان إن «القارب الذي كان (على ما يبدو) يقل 85 شخصاً يعتقد أنه انقلب في أعقاب فيضانات بمنطقة أوغبارو بالولاية، وخدمات الطوارئ أكدت أن عدد القتلى بلغ 76».

وأضاف الرئيس في البيان «أدعو إلى راحة نفوس المتوفين ولسلامة الجميع وسلامة أفراد أسر ضحايا هذه الحادثة المأسوية». وتشهد 29 من ولايات نيجيريا الـ36 فيضانات كبرى. وقال منسق الوكالة الوطنية لإدارة الأحوال الطارئة ثيكمان تانيمو إن «منسوب المياه مرتفع جداً ويعرض عملية البحث والإنقاذ لمخاطر كبرى».

ولفت إلى أن الوكالة طلبت من سلاح الجو النيجيري توفير مروحيات لاستخدامها في عملية الإنقاذ. وغالباً ما تشهد نيجيريا حوادث قوارب بسبب حمولاتها الزائدة والسرعة وقلة الصيانة وتجاهل قواعد الملاحة. ومنذ بداية موسم الأمطار شهدت مناطق عدة في نيجيريا فيضانات مدمرة.

