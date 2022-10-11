بيروت تتسلم «الصيغة النهائية» لترسيم الحدود

عربيات ودوليات

بيروت– الوكالات: أعلن مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية أن الرئيس ميشال عون تلقى اتصالا من المبعوث الأميركي، آموس هوكستين، أطلعه خلاله على النتائج الأخيرة للاتصالات حول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.

وبحسب بيان المكتب، فإن هوكستين، أوضح أن «جولات النقاش ختمت وتم تحديد الملاحظات التي سيرسلها خلال الساعات القليلة المقبلة في نسخة تتضمن الصيغة النهائية للاقتراح المتعلق بترسيم الحدود البحرية الجنوبية».

وأكد المكتب أن الجانب اللبناني سوف يدرس الصيغة النهائية لاقتراح هوكستين بشكل دقيق تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب. كما أطلع نائب رئيس مجلس النواب، إلياس بوصعب عون على تفاصيل المناقشات مع الوسيط الأميركي خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وكانت إسرائيل رفضت، الخميس تعديلات اقترحها لبنان على مشروع اتفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين من شأنه أن يسهل استثمار الموارد المحتملة من النفط والغاز في عرض البحر.

وأفادت تقارير إعلامية إسرائيلية، بأن شركة التنقيب عن الغاز «إينرجين» ستبدأ، الأحد، بتجربة خط أنابيب حقل كاريش المتنازع عليه بين إسرائيل ولبنان.

على صعيد اخر من المقرر أن تعود المصارف اللبنانية إلى العمل، اليوم عقب توقف حدث جراء إضراب يوم الجمعة وتبعه عطلة رسمية بمناسبة المولد النبوي.

وأوضح رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، جورج الحاج، أن المصارف سوف تستأنف نشاطها وفقا للآلية التي جرى اعتمادها عقب عمليات الاقتحام التي تعرضت لها بعض البنوك أخيراً.

ولفت الحاج في تصريحات صحافية، امس إلى أن الوضعية التي كانت متبعة الأسبوع الماضي مستمرة، إذ بإمكان العملاء سحب النقود من أجهزة الصراف الآلي، ونوه إلى أن «الشركات التي لها علاقة بالاشتراكات وفتح الاعتمادات يبنغي لموظفيها أخذ مواعيد مسبقة من المصرف المعني». وبحسب الحاج فإن هذا الإجراء هو محاولة من المصارف وموظفيها لتأمين الحد الأدنى من مصالح المواطنين، مشددا على أنّ هذه الآلية ستبقى متبعة حتى إشعار آخر.

وأكد رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف، أن الموظفين سوف يلتزمون بتعليمات جمعية المصارف مبررا ذلك بقوله انه لايوجد «إمكانية لعمل طبيعي (في البنوك) إذا استمرت الخروقات الأمنية تستهدف فروع البنوك بطريقة عنيفة من قبل بعض المواطنين». تجدر الإشارة إلى أن العاملين في القطاع المصرفي سوف ينفذون اعتصاماً عند الساعة الثالثة من عصر يوم الأربعاء المقبل تحت شعار: «أمن وسلامة المصرفيين خط أحمر».

وكانت البنوك اللبنانية قد أغقلت أبوابها لنحو أسبوع الشهر الماضي بعد سلسلة من عمليات الاقتحام.

