«لجنة البندقية» تندد بمشروع قانون يلحق الضرر بحرية الصحافة في تركيا

عربيات ودوليات

قالت هيئة قانونية أوروبية معنية بمراقبة الحقوق إن مشروع قانون «المعلومات المضللة» المقترح في تركيا يهدد حرية التعبير وقد يلحق المزيد من الضرر بحرية الصحافة قبل الانتخابات المقررة العام المقبل، ودعت البرلمان التركي إلى رفضه.

وقالت «لجنة البندقية»، التي تقدم استشارات لمجلس أوروبا، أحكام السجن والتبعات الأخرى من المشروع لا تتناسب مع أهدافه، كما قد تؤدي إلى «قيود تعسفية على حرية التعبير». وتقول حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان إن التشريع يهدف إلى التصدي للمعلومات المضللة في الصحافة وعبر وسائل التواصل. ويتمتع حزبه العدالة والتنمية الحاكم وحلفاؤه بأغلبية في البرلمان، مما يجعل من المتوقع إقرار مشروع القانون في غضون أيام.

ويخشى منتقدون لمشروع القرار، بما يتضمن أحزابا معارضة ومنظمات صحافية، بالأساس من تبعات مادة تنص على أن من ينشرون معلومات خاطئة عن أمن تركيا بهدف إثارة الخوف وتكدير النظام العام سيواجهون عقوبة بالسجن تتراوح بين سنة وثلاث سنوات. وقالت اللجنة إنها تشعر بالقلق بشكل خاص «من التداعيات المحتملة لمثل هذه المادة، وتحديدا فيما يتعلق بالتأثير المثبط وتزايد الرقابة الذاتية، لاسيما في ضوء الانتخابات المقررة في يونيو 2023».

وأشارت إلى أن مشروع القانون «يشكل تدخلا في حرية التعبير » التي تكفلها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وحثت المشرّعين على رفض مسودة التعديلات التي نوقشت الأسبوع الماضي. وقالت اللجنة في تقييم من 23 صفحة إن هناك طرقا بديلة غير جنائية لمواجهة التضليل والمعلومات المضللة في أيّ مجتمع ديموقراطي.

