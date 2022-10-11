صواريخ روسيا تنهال على مدن أوكرانيا

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: اعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تصريحات تلفزيونية، امس انه تم توجيه ضربات بمختلف أنواع الأسلحة لمواقع عسكرية أوكرانية مضيفا أن الرد في حال تكرار ما وصفها بـ«الأعمال الإرهابية» سيكون «أشد قسوة».

وقال بوتين إن أوكرانيا «تعتمد ممارسات إرهابية» وأنها تنفذ هجمات إرهابية عدة وأعمالا تخريبية ضد منشآت مدنية وبنى تحتية روسية وأقر الرئيس الروسي بأن بلاده نفذت حملة القصف التي تعرضت لها عدة مدن أوكرانية صباح امس وقال «وجهنا ضربات بمختلف أنواع الأسلحة لمواقع عسكرية أوكرانية وردنا سيكون أشد على أي أعمال إرهابية» وأوضح بوتين أنه «لا بد لروسيا من الرد على انفجار القرم»، في إشارة إلى الانفجار الذي تعرض له الجسر الرابط بين البر الروسي وشبه جزيرة القرم، مشيرا إلى أن الأجهزة الخاصة الأوكرانية تقف وراء الهجوم الذي استهدف جسر القرم. وقال بوتين إن الأجهزة الخاصة الأوكرانية حاولت أيضا تفجير خط أنابيب تركي.

وبعد القصف الروسي العنيف الذي شهدته مدن مختلفة، توعدت أوكرانيا موسكو بالرد. وأعلنت وزارة الدفاع أنها ستسعى لـ«الانتقام» من الضربات الصاروخية الروسية التي استهدفت مدناً في مختلف أنحاء البلاد صباح امس وقالت عبر صفحتها على فيسبوك «سقط ضحايا ووقع دمار.. ستعاقب روسيا على الألم والموت الذي تسببت فيه بأرضنا! سنأخذ بثأرنا»

وكشف الجيش الأوكراني أن موسكو أطلقت أكثر من 75 صاروخاً مضيفاً أن البلاد تعرضت أيضا لاستهداف من مسيرات إيرانية حلقت فوق بيلاروسيا. وكتب قائد الجيش فاليري زالوجنيي على تلغرام «موسكو أطلقت قبل الظهر 75 صاروخاً أسقطت دفاعاتنا الجوية 41» منها.

يأتي ذلك بعد أن استهدف قصف روسي مكثف العاصمة الأوكرانية كييف، فضلاً عن مدن «عديدة» أخرى، مثل لفيف ودنيبرو وترنوبل، فضلاً عن خاركيف وزابوريجيا أيضاً. فيما سجل انقطاع للكهرباء في عشرات المدن، وسط دعوات للسكان إلى البقاء في الملاجئ لاسيما في كييف. «. وأدت الضربات المتواصلة على العاصمة إلى إيقاف حركة القطارات، وأظهرت لقطات أعمدة الدخان تتصاعد من منطقة في وسط كييف،

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي «في اليوم الـ299 للحرب يحاولون (الروس) تدميرنا ومسح وجودنا عن وجه الأرض»، مؤكدا سقوط قتلى وجرحى جراء «انفجارات في كل أوكرانيا».

وذكر زيلينسكي أن الأهداف اختيرت بعناية «لإحداث أكبر قدر من التدمير» موضحا أن الضربات الروسية استهدفت البنية التحتية للطاقة والمدنيين، ولذلك فقد دعا الأوكرانيين إلى البقاء في الملاجئ اليوم.

وتابع الرئيس الأوكراني في مقطع مصور قائلا «نتعامل مع إرهابيين استخدموا عشرات الصواريخ ومسيرات شاهد الإيرانية».

وعلى وقع التطورات الأخيرة، أعلن رئيس بلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، أن بلاده اتفقت مع روسيا على نشر قوة عمل عسكرية مشتركة ردا على ما وصفه بتفاقم التوتر على الحدود الغربية للبلاد. وأضاف أن الدولتين ستنشران مجموعة عسكرية إقليمية، موضحاً أنهما بدأتا في جمع القوات قبل يومين، وذلك وفقاً لما نقلته عنه وكالة أنباء «بيلتا» الحكومية. كما كشف عن تحذير وصله أمس عبر قنوات غير رسمية من هجوم قريب قد يستهدف بلاده من أراضي أوكرانيا.

