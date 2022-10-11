واشنطن رفضت طلب زيلينسكي توجيه «ضربة استباقية» ضد روسيا

عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: كشف مقال نشرته مجلة «The National Interest» إن واشنطن لم تؤيد طلب رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي بشأن توجيه ضربة استباقية ضد روسيا.

وقال الصحافي مارك إيبيسكوبوس ان سبب الرفض يكمن في عدم رغبة الولايات المتحدة بالتصعيد إلى حرب شاملة واضاف «على الرغم من توظيف البيت الأبيض لموارد ضخمة في أوكرانيا، إلا أنه وضع حدودا عسكرية وسياسية صارمة لمنع التصعيد النووي ولمنع تحول النزاع إلى حرب تقليدية أكبر في القارة الأوروبية». ونوه الى أنه على الرغم من تأييد أهداف أوكرانيا، إلا أن الولايات المتحدة تعرب عن قلقها من أن النزاع بين موسكو وكييف يمكن أن يذهب بعيدا. ويشار إلى أن زيلينسكي كان قد قال في وقت سابق، إنه يجب على الناتو توجيه ضربات «استباقية» ضد روسيا، وعدم «انتظار الضربات النووية الروسية».

