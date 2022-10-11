ألمانيا تؤكد تعرض قنصليتها لضربة روسية

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: ذكرت وزارة الخارجية الألمانية أن المبنى الذي يضم القنصلية الألمانية في العاصمة الأوكرانية تعرض لضربة صاروخية روسية. وضرب عدد من الصواريخ وسط كييف في ساعة مبكرة من صباح امس مع تسجيل أولى الانفجارات في ملعب وبالقرب من جامعة كييف الوطنية.

وبشكل منفصل في نفس الإحاطة الحكومية، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع إن ألمانيا تتوقع تسليم نظام دفاع جوي إلى أوكرانيا قريباً جداً وتسليم ثلاثة أنظمة أخرى العام المقبل، دون إعطاء جداول زمنية محددة.

وكان مسؤول عسكري ألماني رفيع، حذر من شن مزيد من الهجمات المحتملة على البنية التحتية الحيوية للبلاد، في حين قالت الشرطة الألمانية إنها لا تملك دليلا على وقوف دولة أجنبية وراء تخريب بالسكك الحديدية السبت. وقال قائد قيادة العملية الإقليمية في الجيش، اللواء كارستين برور، إن محطات الطاقة والبنية التحتية للطاقة في ألمانيا قد تكون أهدافا محتملة لهجوم أجنبي. وأضاف في تصريح لصحيفة «بيلد» الألمانية أنه من الممكن أن تتعرض كل محطة نقل، وكل محطة طاقة وكل خط أنابيب لهجوم، ويمكن أن تكون هدفا محتملا.

الى ذلك عبر مسؤول الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، امس عن «صدمته العميقة» حيال الضربات الصاروخية الروسية التي استهدفت كييف ومدنا أوكرانية أخرى مشيرا إلى أن «حرب بوتين على أوكرانيا هي تهديد مباشر ضد الغرب». كما قال بتغريدة عبر حسابه في تويتر «لا مكان لهذا النوع من الأعمال في القرن الـ21» معرباً عن إدانته لتلك الهجمات بأشد العبارات. كما أكد دعم الاتحاد لكييف، قائلا «نقف إلى جانب أوكرانيا.. والمزيد من الدعم العسكري في طريقه»، في إشارة إلى حزمة تمويل عسكري جديدة يستعد التكتل للاتفاق عليها.

بدورها أكدت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، أن ما حدث في كييف مثير للاشمئزاز، متوعدة بمحاسبة موسكو. كما قالت «يظهر للعالم مرة أخرى النظام الذي نواجهه.. نظام يستهدف بشكل عشوائي. نظام يمطر الرعب والموت على الأطفال». وشددت على أن «هذا عمل إجرامي.. ستتم محاسبتهم. أوكرانيا ستنتصر... أوروبا لن تغض النظر».

