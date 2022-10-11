كوريا الشمالية نفذت «محاكاة» لهجوم نووي تكتيكي على الجنوب

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سيول- الوكالات: كشفت كوريا الشمالية أن وابل إطلاق الصواريخ الأخير كان «محاكاة» لهجوم نووي على الجنوب. في الوقت الذي تشير فيه معلومات استخباراتية إلى أن كوريا الشمالية تستعد لإجراء أول تجربة لسلاح نووي لها منذ خمس سنوات.

وأطلقت بيونغيانغ في الأسابيع الأخيرة، سبع مجموعات من الصواريخ ردا على مناورات أميركية وكورية جنوبية. ونشرت وسائل إعلام رسمية امس تقارير مكثفة تدعي فيها أن الصواريخ صممت لحمل أسلحة نووية. وأضافت أن الجيش تدرب على تحميل الصواريخ برؤوس نووية تكتيكية وهي أسلحة صغيرة قصيرة المدى مصممة للاستخدام في ساحة المعركة.

وقالت أيضا إن الجيش نجح في محاكاة ضرب قواعد عسكرية وموانئ ومطارات في كوريا الجنوبية، وأضافت أن عمليات الإطلاق كانت بمثابة تحذير للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

ونشرت وكالة الأنباء الرسمية صورا للزعيم كيم جونغ أون وهو يشرف على الاختبارات و»يوجهها».

وقال مسؤولو استخبارات في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية قد تختبر قريبا سلاحا نوويا لأول مرة منذ عام 2017. ويعتقد خبراء أن بإمكانها أيضا استغلال الفرصة لتفجير جهاز تكتيكي أصغر لأول مرة من النوع الذي يتناسب مع الصواريخ التي تختبرها.

وفي الشهر الماضي عدلت كوريا الشمالية قوانينها النووية ووسعت نطاق السيناريوهات التي يمكن أن تنشر فيها أسلحة نووية. كما أعلن كيم أن كوريا الشمالية قوة نووية و«لا رجوع عن ذلك».

وصعدت كوريا الشمالية بشكل ملحوظ وتيرة إطلاق الصواريخ، إذ نفذت أكثر من 40 إطلاقا للصواريخ هذا العام حتى الآن وهو أكبر عدد على الإطلاق. وكانت معظم عمليات الإطلاق في الأسبوعين الماضيين عبارة عن صواريخ قصيرة المدى سقطت في البحر بين كوريا الشمالية واليابان. لكن بيونغيانغ أطلقت أيضا صاروخا بعيد المدى فوق اليابان، يقول محللون إنه صاروخ باليستي جديد متوسط ?المدى، بناء على تصميمه.

