لا لتداخل السلطات.. نعم للتعاون

آراء

المادة الخمسون من الدستور الكويتي واضحة وتمنع تداخل السلطات ولا يحق لاي سلطة ان تتدخل في اختصاصات أي سلطة اخرى، وتشكيل الحكومة من عمل السلطة التنفيذية ولا يجوز التدخل وفرض اسماء أو المطالبة باستبعاد اسماء، فرئيس الحكومة الذي حظي سموه بثقة سمو الامير وكلف بتشكيل حكومته هو المسؤول الاول عن اختيار حكومته ومن يعملون معه.

ودور اعضاء السلطة التشريعية مراقبة عمل وأداء أي وزير، واذا اخطأ الوزير أو قصر في اداء عمله او تجاوز الدستور فقد أعطى الدستور أيضا للنواب أداة الاستجواب ولهم الحق في استخدامها، ولكن أن يفرض النواب على سمو رئيس الحكومة استبعاد أي وزير اختاره هذا ليس من اختصاصه وتدخل في عمل السلطة التنفيذية وهذا ما منعه الدستور.

الجميع استبشر بمخرجات الانتخابات الاخيرة كما كانوا مستبشرين وفرحين بأداء سمو رئيس الحكومة ووزرائه وأطلقوا مقولة نهج جديد بنفس اصلاحي محارب للفساد، لكن ما شاهدناه خلال الايام القليلة الماضية من اجتماعات للنواب وإقصاء البعض وتوزيع المناصب للجان المجلس بينهم بالدواوين بعيدا عن قاعة عبدالله السالم، هذا أمر غير محمود ابدا، بالاضافة الى التهديد والوعيد بالاستجواب لمن تم تكليفهم فذلك امر غريب ومحير وهذا اسلوب لا يدعونا ابدا للتفاؤل للتعاون بين النواب فيما بعضهم او مع الحكومة.

إن تقديم الحكومة أو بعض وزرائها للاستقالة واستجابة سمو رئيس مجلس الوزراء المكلف يؤكد أنه يريد التعاون مع المجلس ونزع فتيل أي أزمة وقطع الطريق أمام من يريد أن يقف أمام الإصلاح ومكافحة الفساد والتنمية للوطن، فما قام به سمو الرئيس يدل على انه رجل دولة وجاء من أجل الاصلاح والوقوف في وجه الفساد والفاسدين.

نثق بمدى حرص أغلب أعضاء المجلس على مكافحة الفساد والوقوف بطريق الفاسدين والاصلاح والعمل على رفع المعاناة عن كاهل المواطنين ، ولهذا فإن النواب مدعوون اليوم وقبل أي وقت مضى الى وضع أياديهم بيد بعض ويبتعدون عن أي خلاف بينهم ويعملون كرجل واحد لان المرحلتين الحالية والقادمة بحاجة إلى تعاونهم إذا ارادوا الإصلاح ومكافحة الفساد، كما أنه يجب أن يضعوا أيديهم بأيادي الحكومة التي امتدت لان العمل والانجاز والتطوير وتحقيق طموحات المواطنين أمور مستحيلة دون تعاون، كما أننا نثق بأن أغلب النواب ومن يمتلكون الحكمة والخبرة سيقودون المجلس إلى العمل ككتلة واحدة والتعاون مع الحكومة.

في الختام حفظ الله الكويت وأميرها وولي عهدها وشعبها من كل مكروه.

