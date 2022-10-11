إحنـا ويـن والعالـم ويـن؟

آراء

عنوان مقالنا اليوم عبارة عن سؤال يدور بذهن كل مواطن كويتي بسيط من فئة الغالبية الصامتة، وهي السواد الأعظم من اهل الكويت، والسؤال احنا وين والعالم وين؟ وهذا بسبب الصراع السياسي المستمر بسبب ومن غير سبب، حيث بتنا في دوامة الصراع السياسي والمجتمعي وبات همنا صراعنا مع بعض مما جعلنا ننسى ونهمل بلدنا بكل القطاعات ونتناسى بناء الانسان الكويتي، وأصبح اهل الكويت بمختلف مشاربهم منقسمين بين فريقين والكثير منهم اختار الفريق الثالث الذي يراقب وينظر من بعيد ما يحدث بالساحة المحلية، وكل الكويتيين يترقبون الخطر القادم بالمنطقة والعالم حيث دول حولنا تغلي داخليا ونحن في صراع وشد وجذب على من هو نائب رئيس المجلس! والعالم على شفا حرب نووية وبداية لحرب عالمية ثالثة ونحن مفتينا بالسياسة باتوا أدوات للمتصارعين سياسيا وواقع حالهم يقول هذا الاجراء دستوري او غير دستوري وطاسة المواطن البسيط ضائعة.

والمواطن في حيرة وسؤال دائم احنا وين؟ هل مستعدون لأي حدث يقع في أي دولة من دول الجوار؟ وهل الكويت تراقب وضع العالم والالتهاب بالموقف العالمي بين القوى العالمية المتصارعة فيما بينهم اليوم؟ وهل ستكون الكويت دولة مع احدى هذه القوى او ستكون في الوسط على الحياد؟ وهل نحن مستعدون لأي ازمة غذائية عالمية او لا؟ وهنا نقول لمعالي وزير التجارة الموقر بصفته لا تخرج علينا وتقول لنا المخزون الغذائي متوافر ويكفي لستة أشهر لان الوضع العالمي على شفا حفرة من النار، ونحن مشغولون في الصراعات السياسية! وهنا ارجع واسال احنا وين من التطور الذي وصل اليه اشقاؤنا بالخليج؟ هل نحن لا نملك العقول والأموال التي لديهم؟ او هم يحبون اوطانهم ونحن لا نحب وطننا؟ والواقع يقول اننا عشنا الفترة الماضية من الزمن تحت سلطة بعض القيادات الباراشوتية الذين جلسوا على مقاعد القرار وهم ليسوا اهلا لها فكان الفساد الإداري والمالي والتردي بكل شيء جميل، وبكل شيء يمس المواطن كان معنويا او ماديا على ثقل كاهل المواطن البسيط وبدأ يشعر بالغربة في وطنه وانه اخر الهموم التي بالبلاد حتى جاءنا الفرج بالعهد الجديد حيث بدأ التنظيف والتطهير بصورة قد تصل للشمولية وبدأت قطاعات الدولة تتنفس الصعداء بعد زوال قياداتها التي وصلت عن طريق الباراشوت او قيادات باتت مجمدة على مدى فترة كبيرة من العمر وبات تفكيرها لا يتماشى مع الزمن والوضع العالمي الحالي فكان الخلاص منها حتى تتنفس الكويت وأهلها الصعداء والعمل من اجل مستقبل واعد، وكانت نقطة البداية بحل السلطتين التشريعية والتنفيذية واختيار سلطة تشريعية جديدة مطلوب منها الرقابة والتشريع للصالح العام والعمل بمواد الدستور فقط لا غير واختيار السلطة التنفيذية بيد القيادة الحكيمة للبلاد التي بات الشعب الكويتي هو الأهم والهدف والغاية وتم توجيه الدفة لصلاح البلاد وتصحيح مسار المواطن وتعديل المائل في حياته اليومية، وبدأ الأمل يبزغ من جديد بقلوب وعقول اهل الكويت وبات المواطن يقول القادم افضل بفضل من الله سبحانه وتعالى وبفضل القيادة الحكيمة من قبل حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى وسمو ولي العهد الأمين حفظهم الله ورعاهم للكويت والكويتيين، ومع كل الامل الذي يلف الكويتيين لا يعقل ان يخرج قيادي من الحجم الكبير ويدير أموال تغطي عين الشمس ويقول للكويتيين مو شغلي الشوارع مو زينه! ونحن نمول البعيد وهم لما يبنون حلو مو شرط يكون حلو عندنا وهنا نرد على الفاضل هذا أولا: انت لا تعرف معنى وما هي معاناة المواطنين لأنك من الناس الذين يعيشون في أبراج عاجية ويتعاملون من دول بحاجة للأموال التي بيدك فلا تجد منهم الا التملق والكلام المعسول والمنمق وكان الأفضل لك ان تصرح وتقول للكويتيين ارجعنا هالكثر من أموال الكويت التي اعطيناها كقروض ومنح وهبات ولا تخلي مسؤوليتك وان جهازك ليس له شغل بداخل الكويت انت وجهازك من الكويت والى الكويت علم؟ والقيادي الثاني الذي قال من أكثر من 3 أعوام مضت ان الاشغال تملك خطة تجعل من طرق الكويت الأولى عالميا! وين يا حظي الأولى عالميا يمكن الأخ المسؤول يقصد الأولى من حيث السوء والتردي؟ او ان طرقنا باتت طرق الدول المتخلفة؟ حبيبي متى ما صلح الحال في الاشغال وجاء الرجل المناسب بالمكان المناسب وراح وذهب مع الريح المسؤول الذي يشيل الجنطة للمسؤول الأكبر منه ويفتح له الأبواب حتى يمر براحة وسهولة عندها نعرف ان طرقنا ستكون بخير ونرجع ونسأل المسؤولين المذكورين وغيرهم من المسؤولين الذين يتكلمون أكثر من ان يعملوا احنا وين؟ والعالم وين؟ وأنتم كمسؤولين بنظام حظك نصيبك وين؟

وبالختام نقول: ان الأمل الذي ولد قبل 3 أشهر مضت هو الرجاء الذي يصبرنا حتى نصل ونقف بمصاف دول العالم المتطور والمتقدم ولا يأتي إلا بزوال القيادات الباراشوتية والقيادة المتجمدة على الكرسي وجعل الدفة بيد الشباب الكويتي المتعلم مع سلطتين تشريعية جديدة وتنفيذية جديدة تنزل الشارع وتتلمس هموم الكويتي وهنا سوف نقول حالنا حال العالم، والحين ما في حجي إلا الدعاء لرب البيت العتيق ان يحمي الكويت وأميرها وولي عهدها وشعبها من كل شر ويبعد عنهم الحاقدين والحاسدين، ولا يصح إلا الصحيح.

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? مواطن خبل يسأل: صج في نائب جديد حصل هدايا من براندات عالمية ونشرها على التواصل الاجتماعي؟ الجواب موجود ينطبق عليه المثل (اللي عمره ما تبخر، تبخر واحترق) وربعه مستغربين انه ركض ركيض للجان وربعة مو مدعوين والسبب كله فضل خوخي وطروجي عليه وارنب نط راح الشط، وانت يوووز واعقل يا مواطن.

