لا خصوصية بعد اليوم !

آراء

تعتبر منصة GENie أولى منصات التواصل الاجتماعي بمفهومها الحالي. حيث تم تقديم هذه الشبكة الاجتماعية البسيطة في عام 1985م، وكانت تابعة لشركة General Electric الغنية عن التعريف. وفي الواقع فاسم الشبكة هو اختصار لـGeneral Electric Network for Information Exchange.

وقد ضمت هذه الشبكة البسيطة أكثر من 350 ألفاً وظلت مستخدمة حتى وقت متأخر من تسعينيات القرن الماضي. وقد اختفت شبكة GENie تمامًا، وتتالى بعدها اطلاق مواقع التواصل بأشكالها المختلفة.

إن عدد البشر المتصلين بالإنترنت في هذا العام 2022م أكثر من 4.88 مليارات إنسان، بزيادة سنوية 7% وعدد مستخدمي تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي منهم أكثر من 3.196 مليارات إنسان بزيادة سنوية 13%. 2 مليار منهم يستخدمون منصة التوثيق «يوتيوب».

في الفيسبوك التفاعل بين الأصدقاء ونشر الصور والفيديوهات والمنشورات المختلفة بحجم مستخدمين يتجاوز 2.91 مليار مستخدم نشط شهريا، ويستخدم واتساب أكثر من 1.93 مليار مستخدم نشط شهريا حول العالم، ويوجد أكثر من 800 مليون مستخدم تيك توك في العالم. التطبيق هو الأكثر شعبية بين الشباب، مع أكثر من 60% من المستخدمين تتراوح أعمارهم بين 16 و 24 عامًا.

المملكة العربية السعودية لديها أكبر زيادة سنوية في عدد مستخدمي مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي حيث وصل عدد المستخدمين في بداية عام 2022 الى 34.84 مليون مستخدم ! أي بنسبة 97.9% من نسبة عدد السكان.

اليوم مع التقنية الأثيرية المباشرة عبر النت المستمر وتطبيقات التواصل الاجتماعي وحصول كل فرد على الكاميرات الاحترافية في جهازه الهاتفي، غدت حياة الكثير مكشوفة معلنة حتى في حمامات السباحة أو غرف النوم ناهيك عن تحركاته غير المهمة اطلاقا ليعلنها للناس جميعا وهو يمشي وهو واقف وهو يسولف مع نفسه وهو يحاچي نادل المطعم وهو يغير بنشر السيارة وهو يفرش اسنانه وهو ياكل لقيمات ويدق بالهريس!!

ما هذا الذي نفعله ونريد للناس على هذا الكوكب أن يرونا فيه بلا ملابس في بركة السباحة نصور أنفسنا وبلا هدوم في غرفة تغيير الملابس وبالعرق والجهد في صالة الرياضة بلا هدف ولا محتوى ولا رسالة فقط نحن هنا؟!

أي ثقافة نريدها وننشرها من هذه التطبيقات لنشر خصوصياتنا التي لا تهم أحداً إطلاقا نبثها بشكل مباشر على الهواء لمن هب ودب ليراها دون جدوى وبلا هدف إلا من الفضائح والصفاقات والتفاهة.

لماذا غدونا هكذا لا نكتم عن الناس ما لا ينفعهم ويضرنا بل أصبحنا ننشرنا على حبل دون غسيل؟

وتفوح من المقاطع رائحة التفاهة والابتذال وعدم التنقية والتصفية والمونتاج والاختيار، أصبح الناس مكشوفي الخصوصية للناس جميعا دون تحفظ ولا ذوق ولا رائحة ولا طعم، سعيا ولهثا وراء الشهرة والدخل المريح من تلك المتابعات، أصبحنا بلا نحن وبلا هوية وبلا خصوصية لا ينفع الآخرين الاطلاع عليها سوى تضييع وقتهم ووقتنا.

لنعد إلى حالنا المحترم ونحترم أنفسنا والآخرين في نقل تجارب نافعة أو علم ينتفع به بعيدا عن كل الصفاقات و«القطات» على المساكين وذوي الحاجة التي اضطرتهم حاجاتهم للانصياع إلى رغبات اللاهثين للشهرة لكي يجعلوا منهم مضحكة للتافهين والفارغين.

النرجع إلى الذوق العام والرفيع ونحترم هذا المشترك بيننا وبين الانسانية ونكبح جماح الطمع وشراء كرامات المساكين بجعلهم سخرية المتابعين من أجل الشهرة الجالبة للمال.

كما البعض الذي سخَّر المحتاجين أو كوَّن فريقاً كل عمله هو السخرية من ذاته ومن المجتمع الذي هو منه.

علينا الاستيقاظ من هذا السبات الذي يضرنا ويضر خصوصياتنا.

