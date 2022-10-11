كلمة حق يراد بها باطل

آراء

‏كثيراً ما نرى استغلال البعض للحقوق واستغلال ثغرات القوانين لتمرير ما يريدون فيتم تغطية الباطل بغلاف آخر هو غطاء الصدق.

عندما يقلب الرأي ويصبح الصواب محتملاً للخطأ فيعزز العقل الفاسد برؤيته الجاحدة والناكرة للواقع السليم هنا تقفز القوانين لتنظم سير الحياة وتصبح الأهداف القائمة لتمتثل للتطبيق دون استغلال.

إننا بين مطرقة وسندان، بين اختياراتنا وخياراتنا غير القابلة للتعديل فأين نحن من رحلة التغيير عندما أسندوا إلينا الاختيار وتركوا لهم حرية التشكيل، فبات التغيير طفيفاً فانقضى ما كان بالامس حبيساً ينتظر ذلك الضوء البعيد الذي نراه انعدماً قبل أن يحين أوانه.

إياكم واستغلال المناصب واعتلاء الباطل ليدلو بالحق فيكون عدو ذاته، هل ما تم تعطيله ووضعه تحت بند جار او قيد التنفيذ سيرى النور؟ أم سيبقى قيد الورق فقط؟

كم لبثنا ننتظر هذا التشكيل الجديد بأعضائه ليغزو دافع العمل والتطوير حيز الانحناء والتعطيل ويدفع بجاهزيته سلم الباطل واستغلال الثغرات لتحريك القوانين تحت غطاء الأمانه.

لنكن على وعي دائم بأن الأجراس قد تدق كثيرا حتى تسمع ولكن ان اختفى صوتها ولم يعد لها رنين عندها قد اعتادت الأذن على سماعها فلم يعد لها فائدة وهنا نؤول ذلك على ما أدلينا به من أصوات بتاريخ 29/9/2022.

إضاءة: «الذي ترفضه عادة هو ما ترغب به، لنتجاوز تلك الحواجز لنبني أواصر جديدة تقتحم أبواب التكتلات والمحسوبيات لنكن أقوى وأسمى من الدوافع الباطلة لننهض لبناء وطن يرى النور بأبنائه وشعبه من جديد».

