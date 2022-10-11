أَيُّ قَارِئٍ أَنْتَ؟

آراء

ثمَّة شعورٌ جميلٌ يعتري عُشَّاق القراءة، ويدفعهم لاقتفاء أثر الكُتُب التي يُؤثِرونها، وتتبُّع مصادرها أينما كانت، ما يضطرّهم لارتياد المكتبات الواقعية، وزيارة المكتبات الإلكترونية، وإنشاء مجموعات افتراضية في منصَّات التواصل الاجتماعي للتعرُّف على آخر الكتب وتبادلها، وقد تنتهي بإقامة وِرَش للقراءة، أو تأسيس جماعات فعلية على أرض الواقع تُعنَى بالقراءة، وتنظيم زياراتٍ دوريةٍ لمعارض الكتاب في الداخل والخارج.

في فلسفةٍ عصريةٍ، يحرص عاشق الكِتَاب على اصطحاب كِتَابه، أو مجموعة من كُتُبِه معه في تنقُّلاته، ليس لهدف القراءة وحسب –لأن المقام والوقت قد لا يتَّسِعان أحيانًا- بل لسببٍ فريدٍ آخر تولَّد مِنْ فَرْطِ عشق القراءة، وهو لرفع الحِسّ بين القارئ والكتاب، فبعض القُرَّاء الخُلَّص يعتبرون مُجرَّد اصطحاب الكتاب مكسبًا نفيسًا يبعثُ على البهجة، ويُحرِّضُ على الإبداع، لأنهم يشعرون بأنَّ شكل الكِتَاب آسِرٌ، ومَلمسه مُلهِمٌ، ورائحة أوراقه خلّاقة، فأصبح القارئ وكتابه صِنوَين متلازمين لا ينفكَّان ألبتَّة، وقد يكون هذا تعزيزًا لمقولة ستيفن كينغ: «الكُتُب هي سحرٌ محمولٌ لا مثيل له».

يخضع القُرّاء لأنماط عديدة، ولعلِّي أنتخبُ نمطَين بارزَين، الأول: (القارئ القارئ)، وهو الذي يدفعه للقراءة شغفُهُ بالثقافة، وتَوْقُهُ للمعرفة، ورغبته في رفع منسوب الوعي والإدراك.

والآخر: (القارئ الكاتب)، هو كلُّ ما سبق، بالإضافة لاعتباره أنَّ القراءة رحلة بحث مُستدامة لرفع حصيلته اللغوية، كما أنَّ لديه هاجسَ تضمينِ ما يقرؤه في مادةٍ مكتوبةٍ يشاركها القُرّاء مستقبلًا.

ثَمَّة علاقة وثيقة تربط القراءة بالكتابة، فمن لا يقرأ لا ولن يكتب، فالقراءة دينَمو أساسيٌّ للكتابة، ومثلما يُفتِّش القارئ دائمًا عن كتابات الكاتب، فإن الكاتب يكتب أيضًا بحثًا عن القارئ، فبينهما علاقة تكاملية، وتجمعهما مساحات دفءٍ يلتقون من خلالها. إمّا منصّة توقيع في العالم الواقعي، أو موقع صحيفة في العالم الافتراضي.

