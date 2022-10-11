استعجال حلول الأزمة الإسكانية «ضرورة مجتمعية»

آراء

تزايدت حدة الأزمة الإسكانية بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، مع الارتفاع المتزايد في النمو السكاني خلال الآونة الأخيرة، فالبعض بات يؤمن بأن الحصول على منزل في الكويت هو بمنزلة حلم! في ظل الاسعار الجنونية، والانتظار لمدة زمنية طويلة تتراوح بين 10 و15 عاما لتسلّم بيته!.

وتتعدد أسباب الأزمة الإسكانية، إلا أنها تنحصر إجمالاً في: عدم تحرير أراض وعدم قدرة بنك الائتمان على تقديم القرض الحكومي للمواطنين المقبلين على الزواج والبالغ 100 ألف دينار والتي تعد من الأسباب الرئيسة وراء تفاقم الأزمة الإسكانية خلال السنوات السابقة.

ولا شك أن تراكم الطلبات الإسكانية والضغط الكبير الذي تحدثه التركيبة السكانية وكذلك على قطاعات التعليم والصحة جعلت تلك القطاعات تعاني من مشكلات مزمنة دفع ثمنها المواطنون مع مرور الزمن.

ولم تقف حدود الأزمة الإسكانية على ارتفاع مستوى الطلبات الإسكانية لأكثر من 120 ألف طلب إسكاني، إلا أنها امتدت لتحدث خللاً في ميزانيات الكثير من الأسر، حيث تستحوذ الإيجارات على نسب تتراوح بين 30 إلى 40 بالمئة من راتب رب الأسرة، فيما يستدين نسبة كبيرة من المواطنين بحدود تتراوح بين 20 إلى 30 بالمئة من مرتباتهم وهو أمر كانت له تداعيات اجتماعية خطيرة، الأمر الذي تسبب في تدني مستوى المعيشة للعديد من الاسر الكويتية ودفعت الكثير للدخول في قضايا بسبب عدم القدرة على السداد.

ولم تقف تداعيات الأزمة الإسكانية عند تلك الحدود، بل امتدت إلى قطاعات أخرى مثل التعليم والصحة، فمع المناداة بأهمية المخرجات التعليمية لمواكبة سوق العمل والحصول على وظيفة، وفقد رب الأسرة القدرة على الحصول على خدمات تعليمية جيدة وبات من الصعب عليه توفير مصروفات المدارس الخاصة أو المعاهد أو النوادي التي تهتم بالمهارات، كما أنه بات من الصعب الذهاب للمستشفيات الخاصة سواءً كانت للعلاج أو الفحص أو الذهاب للنوادي الأخرى التي تهتم بالصحة.

ومن أبرز تداعيات القضية الإسكانية على أفراد المجتمع، أنها أسهمت في تغيير سلوك بعض ملاك القسائم، ‏فنرى مالك المنزل يوفر شققاً للإيجار في منزله الخاص كعملية تجارية لتحسين الوضع المادي ولتلبية احتياجات الأسرة و البعض لسداد الديون المتراكمة على رب الأسرة.

ولا شك أن مجلس الأمة القادم بالتعاون مع الحكومة، مطالبان بحلحلة تلك القضية التي باتت مؤرقة لعموم المواطنين ووضع الحلول العملية الكفيلة بتسليط الضوء عليها والعمل على توفير حلول جذرية لها. فالسكن هو أساس الاستقرار والشعور بالأمن.

