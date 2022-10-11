ريال وسيتي لحسم التأهل.. وميلان للثأر من تشلسي

دوليه

بينما يتمتع ريال مدريد ونابولي وكلوب بروج ومانشستر سيتي وبايرن ميونخ ببداية لا تشوبها شائبة في دوري أبطال أوروبا، ويقتربون من التأهل لثمن نهائي البطولة، فإن فرق أخرى مثل برشلونة وأتلتيكو مدريد ويوفنتوس تحاول اجتياز هذه المرحلة من دور المجموعات دون أي يكون لديها تقريبا أي هامش للخطأ.

وترك النصف الأول من أهم بطولة أوروبية صورة واضحة بالنسبة لخمسة فرق تتصدر مجموعاتها وتمتلك بالفعل تذكرة العبور للمضي قدما نحو هدفها.

ولكن الجولة الرابعة بدور المجموعات من «التشامبيونزليغ» لها أهمية خاصة بالنسبة للأندية ذات الطموحات، التي عادة ما تشارك في الأدوار التالية، لكن عليها التعامل مع مبارياتها القادمة كما لو كانت نهائيات.

وتبدأ الجولة اليوم إذ يسعى ريال مدريد حامل لقب البطولة إلى حسم تأهله بشكل رسمي حين يلتقي شاختار دونستيك الاوكراني في العاصة البولندية وارسو، فيما يأمل ميلان في الثأر من خصمه تشلسي الانكليزي الذي هزمه الأسبوع الماضي بثلاثية نظيفة، في حين يطمح يوفنتوس لتكرار انتصاره على مكابي حيفا.

وبعد بداية غير موفقة، رد يوفنتوس الأربعاء الماضي عندما حصد نقاطه الأولى خلال مواجهة مكابي حيفا في تورينو. الآن لديه فرصة أخرى. إذ أن انتصار جديد، كضيف هذه المرة على الفريق ذاته، سيضع فريق ماسيميليانو أليغري في محاولة للتأهل بدت حتى وقت قريب مجرد مسألة تقتصر على باريس سان جرمان المتصدر بسبع نقاط وبنفيكا الوصيف بفارق الأهداف فقط. وبالفعل سيتنافس الفرنسي والبرتغالي على صدارة المجموعة الثامنة. والأمر لم يحسم الأربعاء الماضي، بالتعادل 1-1 في لشبونة على ملعب دا لوز، ليبقى متروكا لمواجهتهما اليوم في حديقة الأمراء.

أما إشبيلية المتعثر، فهو بحاجة إلى معجزة لإنعاش حلمه الأوروبي. وفي وجود خورخي سامباولي على رأس الإدارة الفنية، يذهب الفريق الأندلسي، الذي يحتل المركز الثالث ولديه نقطة وحيدة في جعبته، إلى ألمانيا لمواجهة بوروسيا دورتموند (الوصيف بـ6 نقاط) مرة أخرى، بعدما سحقه في سانشيز بيزخوان (1-4) في آخر مباراة لجولن لوبيتيغي كمدرب للفريق الإسباني. وتلقت شباك اشبيلية ثمانية أهداف فيما سجل هدفا وحيدا فقط في البطولة. فقد خسر برباعية على أرضه أمام كل من بوروسيا دورتموند ومانشستر سيتي، متصدر المجموعة بتسع نقاط. ولم يعد أمام إشبيلية، الذي حصد نقطة تعادل فقط أمام كوبنهاغن، الكثير ليخسره في البطولة، لذا فهو يبحث عن الأقل عن الظفر بالمركز الثالث، المؤهل للدوري الأوروبي، حيث سيذهب إلى معقل دورتموند وعينه على الخروج بأي نتيجة إيجابية، بينما سيزور العملاق الإنكليزي العاصمة الدنماركية بهدف تحقيق الانتصار الرابع تواليا وحسم الصعود للدور المقبل.

أما فريق بيب غوارديولا، فقد سجل العلامة الكاملة حتى الآن في مرحلة المجموعات بقيادة هدافه النرويجي إيرلينغ هالاند الذي لا يفشل أبدا أمام المرمى. ومع ذلك، فإن سيتي لا يتصدر جدول الفرق الأكثر تهديفا في المسابقة. فرغم أن الفريق الإنكليزي أحرز 11 هدفا، فإن نابولي يتفوق عليه بهدفين. لقد كانت كتيبة المدرب لوتشيانو سباليتي أحد الفرق التي قدمت أداء مبهرا حتى الآن في البطولة الأوروبية العريقة.

وريال مدريد فريق آخر ظفر بالعلامة الكاملة في مبارياته السابقة. وأصبح حامل لقب البطولة على بعد خطوة من بلوغ ثمن النهائي، بعد أن قدم أداء جيدا أمام شاختار على ملعب سانتياغو برنابيو، رغم أنه فاز 2-1 وأهدر الكثير من فرص التهديف.

ويحل فريق كارلو أنشيلوتي اليوم ضيفا على الفريق الأوكراني في وارسو، وبينما يضع نصب عينيه مباراة كلاسيكو كرة القدم الإسبانية يوم الأحد المقبل، يعتزم الملكي إتمام هدفه الأول الأول ليتمكن من خوض اللقاء أمام غريمه برشلونة وهو في وضع ارتياح، أملا في الفوز أمام الخصم الكاتالوني كذلك.

إلا أن شاختار مازال يرغب في الحفاظ على وصافة المجموعة السادسة (لديه الآن 4 نقاط)، ومن ثم يحتاج للتسجيل في مواجهة تهديد لايبزيغ، الذي أحيا آماله وبعد الفوز على سلتيك في ألمانيا، وأصبح مرشحا للتأهل. ويستقبل الفريق الاسكتلندي، المتذيل بنقطة واحدة فقط، الخصم الألماني.

وفي المجموعة الخامسة واجه تشيلسي وميلان قوة سالزبورغ، المتصدر بخمس نقاط. ولا يتقدم الفريق النمساوي صاحب المركز الأول على دينامو زغرب المتذيل سوى بنقطتين.

ويمكن أن يتضح الموقف في الجولة الرابعة، حيث يزور ممثل النمسا الفريق الكرواتي. إذا فاز في زغرب، فسوف يعزز صدارته لأن ميلان وتشلسي سيواجه كلاهما الآخر، وهما تحت ضغط خشية تعثر محتمل، وهذه المرة ستكون على ملعب سان سيرو، بعدما حقق الفريق اللندني الأسبوع الماضي في فوزا قاطعا 3-0 في ستانفورد بريدج.

