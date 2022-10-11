بنزيمة جاهز للقاء اليوم

دوليه

حملت عودة ريال مدريد إلى التدريب أول من أمس، عقب فوزه على خيتافي بهدف دون رد في الدوري، نبأ سارا للمدرب كارلو أنشيلوني مع تحسن حالة كريم بنزيمة، الذي تعافى من المتاعب العضلية الطفيفة التي أدت لإراحته. بينما واصل الحارس تيبو كورتوا مرانه منفراد أملا في العودة للمشاركة يوم الأحد المقبل في مباراة الكلاسيكو.

ويفكر أنشيلوتي بالفعل في التغييرات التي سيدخلها في التشكيل الأساسي لمواجهة شاختار في وارسو اليوم، واضعا نصب عينيه مباراة الكلاسيكو أمام الغريم برشلونة في سانتياغو برنابيو.

فوضع الملكي في دوري أبطال أوروبا يبدو آمنا، فهو على مقربة من التأهل إلى ثمن النهائي عقب تحقيقه العلامة الكاملة في المواجهات السابقة، ما يتيح له إجراء تغييرات كبيرة في لقاء الجولة الرابعة.

وهكذا بدأ المدرب الإيطالي في التحضير للمباراة، ومنح الراحة للاعبين الذين لعبوا أساسيا في مباراة خيتافي، بينما عمل بشكل مكثف مع البدلاء ومن لم يتم استدعاؤهم.

ومن بين هؤلاء يبرز الفرنسي كريم بنزيمة، الذي تدرب بشكل طبيعي تماما، بحسب مصادر من النادي، أكدت أن اللاعب في وضع يتيح له اللعب في وارسو إذا قرر أنشيلوتي ذلك.

في حين يواصل كورتوا خطة تعافيه من إصابة حالت دون مشاركته في آخر 3 مباريات، ومن المرجح أن يغيب عن اللقاء الرابع في وارسو، قبل أن يعود للظهور أمام برشلونة، وكان هذا هو حال المصاب داني سيبايوس الذي لم يتدرب اليوم على العشب. وتدرب الفرنسي فيرلاند ميندي، الذي استراح بسبب التعب المتراكم في الليغا، والألماني توني كروس بكثافة استعدادا للقاء شاختار.

