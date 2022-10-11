رونالدو سجَّل هدفه الـ 700 وقاد يونايتد إلى الفوز

دوليه

سجَّل المهاجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفه الـ700 في مسيرته الاحترافية مع الأندية التي دافع عن ألوانها عندما منح فريقه مان يونايتد التقدم على مضيفه إيفرتون 2-1، فيما انجز أرسنال المهمة بالفوز على ليفربول 3-2 اول من امس في المرحلة العاشرة من الدوري الإنكليزي.

ودخل رونالدو بديلا في الدقيقة الـ 29 عقب إصابة الجناح الدولي الفرنسي أنتوني مارسيال، واحتاج إلى 14 دقيقة فقط لهز الشباك بتسديدة قوية من داخل المنطقة أسكنها مرمى جوردان بيكفورد إثر تمريرة من زميله السابق في ريال مدريد الإسباني الدولي البرازيلي كاسيميرو الذي لعب أساسيا للمرة الأولى منذ انضمامه الى صفوف «الشياطين الحمر» قادما من النادي الملكي في فترة الانتقالات الصيفية.

والهدف هو الأول لرونالدو (37 عاما) في الدوري هذا الموسم، رافعا غلته إلى 144 هدفا بألوان مان يونايتد الذي يدافع عن ألوانه للمرة الثانية في مسيرته الاحترافية.

وسجل الدون 450 هدفا مع ريال مدريد و101 هدفا مع يوفنتوس الإيطالي و5 أهداف مع فريق بداياته سبورتينغ البرتغالي. ويحمل رونالدو الرقم القياسي في عدد الأهداف الدولية برصيد 117 هدفا.

وفي المباراة الثانية زاد أرسنال محن ليفربول عندما تغلب عليه 3-2 على ملعب «الإمارات» في العاصمة لندن.وسجل البرازيلي غابريال مارتينيلي (1) وبوكايو ساكا (45+5 و76 من ركلة جزاء) أهداف أرسنال، والأوروغوياني داروين نونييس (34) والبرازيلي روبرتو فيرمينو (53) هدفي ليفربول.

وضرب ارسنال عصفورين بحجر واحد كونه استعاد الصدارة من مانشستر سيتي الفائز على ساوثمبتون 4-0 السبت في افتتاح المرحلة، وأوقف سلسلة من أربع هزائم متتالية أمام ليفربول في الدوري. وهو الفوز الثالث تواليا للفريق اللندني والثامن في الدوري هذا الموسم، فرفع رصيده الى 24 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام مانشستر سيتي. في المقابل، مني ليفربول بخسارته الثانية وفشل للمباراة الثالثة تواليا في تحقيق الفوز بعد تعادلين مخيبين امام جاره إيفرتون 0-0 وضيفه برايتون 3-3، فتجمد رصيده عند 10 نقاط وتراجع إلى المركز العاشر مع مباراة مؤجلة ضد تشلسي. وتنتظر ليفربول قمة نارية على أرضه الأحد المقبل ضد مانشستر سيتي. وواصل وست هام يونايتد صحوته بفوزه على ضيفه فولهام 3-1.

ووجد الفريق اللندني نفسه متخلفا بهدف مبكر سجله البرازيلي أندرياس بيريرا في الدقيقة الخامسة بتسديدة رائعة من داخل المنطقة، لكنه تسبب في ركلة ركلة جزاء لأصحاب الأرض في الدقيقة 29 اثر إعاقته كريغ داوسون فانبرى لها جارود بوين بنجاح مدركا التعادل.

ومنح الوافد الجديد الدولي الإيطالي جانلوكا سكاماكا التقدم لوست هام مطلع الشوط الثاني اثر تمريرة ساقطة خلف الدفاع داخل المنطقة من الوافد الجديد الآخر لاعب الوسط الدولي البرازيلي لوكاس باكيتا، فهيأها لنفسه ولعبها ساقطة بدوره وبثقة كبيرة فوق حارس المرمى الالماني بيرند لينو، قبل أن يؤمن الدولي الجامايكي ميكايل أنتونيو الفوز بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، مستغلا خطأ فادحا للحارس لينو وأحد مدافعيه في تشتيت الكرة.

وصعد وست هام الى المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط، فيما مني فولهام بخسارته الثانية تواليا والرابعة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 11 نقطة في المركز التاسع. واستعاد كريستال بالاس توازنه بقلبه الطاولة على ضيفه ليدز يونايتد 2-1.

