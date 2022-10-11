ليون أقال بوس وعيّن بلان

دوليه

تخلى نادي ليون الفرنسي عن خدمات المدرب الهولندي بيتر بوس واستعان ببطل مونديال 1998 ومدرب منتخب فرنسا السابق لوران بلان للاشراف على إدارته الفنية بعقد لمدة موسمين، وفق ما أعلن أول من امس.

وفي ناد يبحث منذ ثلاثة أعوام عن استعادة مستواه ويسير نحو انتقال ملكيته رسمياً الى رجل الأعمال الأميركي جون تيكستور، جاء التعادل الجمعة أمام تولوز 1-1 في الدوري المحلي بعد سلسلة من أربع هزائم متتالية، لينهي مشوار بوس مع الفريق الذي استلم الاشراف عليه في مايو 2021.

وقال ليون في بيان أول من أمس «نظراً الى النتائج المخيبة للآمال التي حققناها في بداية الموسم والتي تعتبر أقل بكثير من التوقعات والأهداف المحددة، قرر ليون تعليق عمل بيتر بوس بطريقة موقتة»، في خطوة تشكل بداية الاجراء القانوني لفسخ عقده.

وتابع «بعد التبادل (الاتصالات) مع جون تيكستور، يعلن ليون أنه اتخذ قراراً بتعيين لوران بلان كمدرب رئيسي للفريق المحترف لمدة موسمين، أي حتى 30 يونيو 2024». وبعد أكثر من عام على توليه تدريب الفريق، لم يفلح بوس في ترك بصمته فأنهى ليون الموسم الماضي ثامناً وغاب بالتالي عن المشاركة القارية، ثم بدأ الموسم الحالي بشكل جيد بحصوله على 13 نقطة من أصل 15 ممكنة قبل أن تتراجع نتائجه بتلقيه أربع هزائم متتالية وبعدها التعادل الجمعة.

ووجد الهولندي البالغ 58 عاماً نفسه في مواجهة مع لاعبيه، لاسيما القائد العائد الى الفريق ألكسندر لاكازيت الذي شكك علناً مساء الجمعة بالخيارات التكتيكية للمدرب السابق لأياكس الهولندي وبوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن الألمانيين.

ومن أجل محاولة انعاش الفريق، قرر ليون الاستعانة ببلان، مدرب منتخب فرنسا بين 2010 و2012 والذي كان من دون وظيفة منذ إقالته من تدريب الريان القطري في فبراير الماضي. ويعود ابن الـ56 عاماً للتدريب في بلاده للمرة الأولى منذ رحيله عن نادي العاصمة باريس سان جرمان في يونيو 2016 بعدما كان مدرباً له منذ 2013 في تجربته الثانية في «ليغ 1» بعد بوردو (2007-2010).

