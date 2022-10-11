كلوب: لسنا في سباق اللقب

دوليه

كشف مدرب ليفربول يورغن كلوب، أنه استبدل محمد صلاح في هزيمة فريقه 2-3 أمام آرسنال لأنه كان بحاجة إلى دفاع «مكثف للغاية» على الجانب الأيمن.

وكافح صلاح لإحداث تأثير خلال المباراة، وتم استبداله في الدقيقة 69 عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل 2-2. وعندما سُئل عن سبب إبعاد صلاح، قال كلوب في تصريحات نقلتها صحيفة «مترو»: «اعتقدت أنه يمكننا فعل ذلك.. كان علينا الدفاع مرة أخرى على مستوى عالٍ وحاولنا وضع هندرسون في هذا الجانب. لقد قام مو بعمل لا يصدق، مجهود كبير جدًا».

وأضاف: «في بعض الأحيان تكون المجريات مكثفة للغاية ولهذا السبب اعتقدنا أنه يمكننا فعل ذلك مع هندرسون. كنا ما نزال نرغب في الفوز، حتى عندما قمنا بإخراج المهاجم».

كما استبعد كلوب ليفربول من صراع اللقب، حيث يبتعد ليفربول عن المتصدر بفارق 14 نقطة، وقال: «نعم، لسنا في سباق اللقب. تخيل لو جلست هنا واعتقدت أننا قريبين».

وتابع: «انظر، لقد رأينا الكثير من الأشياء. لذلك لدينا مشاكل في الوقت الحالي ولكن لأن الفريق في هذا المستوى، وبالمقارنة مع متصدر الترتيب، حتى في حالة سيئة للغاية بالنسبة لنا مع التغييرات المبكرة، تسببنا في مشاكل حقيقية لهم، وهذه هي الحقيقة أيضًا».

وأردف: «بالطبع، في وضع مثل وضعنا، نلعب مع آرسنال، والآن سنلعب مع رينجرز ثم مان سيتي، هل هذا هو الخصم المثالي لاستعادة الثقة؟ على الأغلب لا. لكننا سنخرج إلى هناك ونقاتل وهذا ما يتعين علينا القيام به وهذا ما سنفعله، ولسنا هنا لأننا سعداء بالموقف الذي نحن فيه وأشياء من هذا القبيل، لا على الإطلاق، لا أحد منا يشعر بهذا».

