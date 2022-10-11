انتصار بشق الأنفس لبرشلونة

دوليه

تحاشى برشلونة نزيفاً للنقاط أمام سلتا فيغو فخرج فائزاً بشق الأنفس 1-0 أول من أمس ضمن المرحلة الثامنة من الدوري الإسباني. ووقع على الهدف الوحيد للفريق الكتالوني بيدري 17، قبل أن يستقبل انتفاضة حقيقية من رفاق إياغو أسباس تخللها العديد من الفرص الخطرة، في الشوط الثاني لكنها لم تتكلل بأي هدف. واستعاد البرسا صدارته لليغا برصيد 22 نقطة بفارق الأهداف عن غريمه الأزلي ريال مدريد قبل الكلاسيكو المنتظر بينهما الأحد المقبل. أما سلتا فيغو فتوقف رصيده عند النقطة العاشرة في المركز الـ11.

وبدأت المباراة بضغط من برشلونة، حيث انطلق رافينيا وسدد كرة تصدى لها الحارس مارشيسين وحولها إلى ركنية في الدقيقة 10. وتصدى مارشيسين لكرة رأسية من البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة في الدقيقة الـ 11. ومن جديد واصل مارشيسين، تصدياته حيث أوقف كرة صوبها فيران توريس جناح برشلونة في الدقيقة 14.وتلقى بيدري كرة عرضية من جافي لكن أوناي مدافع سلتا فيغو مررها بخطأ كارثي نحو بيدري الذي أسكنها بسهولة في الشباك.

وطالب رافينيا بالحصول على ركلة جزاء، لكن حكم المباراة رفض احتساب أي شيء، ثم انتهى الشوط الأول بتقدم برشلونة (1-0).

ومع بداية الشوط الثاني، هدد أوسكار رودريغيز مرمى برشلونة، بتسديدة قوية لكنها مرت أعلى العارضة الأفقية في الدقيقة الـ 47. وتألق مارشيسين مجدداً في التصدي لتسديدة قوية من داخل المنطقة من روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة الـ 55. وشتت ماركوس ألونسو مدافع برشلونة كرة على خط المرمى ليحرم سلتا فيغو من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الـ 56. وسجل أوسكار رودريغيز هدف التعادل في الدقيقة الـ 69، من كرة رأسية لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل. وصوب الفرنسي عثمان ديمبلي جناح برشلونة، كرة على حدود منطقة الجزاء، بين يدي مارشيسين في الدقيقة 82. وتألق تير شتيغن حارس مرمى برشلونة في التصدي لتصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء من أسباس في الدقيقة 84.

وواصل تير شتيغن تألقه بالتصدي لتسديدة، كما حرم القائم الأيمن من تسجيل هدف التعادل، ليفوز البارشا ويستعيد صدارة الليغا. وفي مباراة أخرى واصل ريال بيتيس نزيف النقاط وفشل في استعادة المركز الثالث بسقوطه في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه بلد الوليد.

وأهدر رجال المدرب التشيلي مانويل بيليغريني فرصة استغلال سقوط أتلتيك بلباو في فخ التعادل أمام مضيفه اشبيلية 1-1 السبت، واكتفوا بدورهم بنقطة واحدة عززوا بها رصيدهم بـ16 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف الفريق الباسكي. كما أن ريال بيتيس فرّط في فرصة استعادة المركز الرابع من أتلتيكو مدريد الفائز على جيرونا 2-1 السبت أيضا، فتراجع إلى المركز الخامس بفارق الأهداف عن القطب الثاني للعاصمة. وواصل ريال سوسييداد انتفاضته بفوزه على ضيفه فياريال 1-0 سجله برايس منديس في الدقيقة 33.

وهو الفوز الثالث توالياً لريال سوسييداد والخامس هذا الموسم، فرفع رصيده إلى 16 نقطة وصعد إلى المركز السادس بفارق الأهداف خلف أتلتيكو مدريد الرابع وريال بيتيس الخامس. ومني فياريال بخسارته الثانية في مبارياته الاربع الاخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز، فتجمد رصيده عند 12 نقطة وتراجع الى المركز التاسع. وتعادل قادش مع إسبانيول بهدفين لفيكتور شوست (41) ولوكاس بيريس (78) مقابل هدفين لخيسولو (51 و67). ورفع إسبانيول رصيده الى ست نقاط في المركز السابع عشر مقابل خمس نقاط لقادش التاسع عشر قبل الأخير.

