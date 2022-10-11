تشافي: علينا انتقاد أنفسنا

دوليه

أبدى تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، عدم رضاه عن أداء الفريق، رغم الانتصار 1-0 على سلتا فيغو، أول من أمس، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري، على ملعب «كامب نو».

وقال تشافي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «علينا أن نتطور، وأن ننتقد أنفسنا بشدة.. الشوط الأول كان جيدًا، لو كنا سجلنا الهدف الثاني لتغيرت الأمور».

وأضاف: «الشوط الثاني لم يكن جيدًا، حيث توقفنا عن الضغط بقوة، ربما بسبب التعب والإرهاق.. كانت لدينا فرصتان أو ثلاث واضحة.. حققنا انتصارا ذهبيا، لكن كان يجب أن نظهر بنفس أداء نصف الساعة الأول».

وتابع: «حاولت أن أضع بيدري بالقرب من المنطقة، ليتحرك بين الخطوط، وكان متاحا أكثر في الشوط الأول.. لا أحد يفوز بسهولة، ومن المهم أيضًا أن ننتصر حين لا نكون في حالة جيدة».

وأتم: «الكلاسكيو؟ أنا الآن أستعد لإنتر (في دوري أبطال أوروبا)، والكلاسيكو لا يمكن التنبؤ به.. في الموسم الماضي حققنا الفوز بنتيجة (4-0)، ولا تعرف أبدًا ما سيحدث.. لكننا سننافس ونظهر شخصيتنا». وبهذا الانتصار، رفع برشلونة رصيده إلى 22 نقطة واستعاد صدارة الليغا، بينما تجمد رصيد سلتا فيغو عند 10 نقاط، في المركز الحادي عشر.

