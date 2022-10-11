تعادُل أتالانتا وفوز نابولي

دوليه

انتهت المواجهة المرتقبة بين أودينيزي وضيفه أتالانتا لصالح نابولي، وذلك بتعادلهما 2-2 في لقاء تقدم خلاله الضيوف بهدفين نظيفين أول من أمس في المرحلة التاسعة من الدوري الإيطالي، ما سمح للفريق الجنوبي بالانفراد في الصدارة بفوزه على مضيفه كريمونيزي 4-1.

وأنهى أتالانتا الشوط الأول متقدماً بهدف أديمولا لوكمان بعد تمريرة من الكولومبي لويس مورييل (36)، قبل أن يضيف الأخير الهدف الثاني من ركلة جزاء انتزعها بنفسه من ديستيني أودوجي (56). وقلص الإسباني جيرار ديلوفيو الفارق لصاحب الأرض في الدقيقة 67 من ركلة حرة، ثم نجح الأرجنتيني نيهوين بيريس في خطف التعادل بكرة رأسية إثر ركلة ركنية (78)، مانحاً فريقه نقطته العشرين في المركز الثالث بفارق الأهداف أمام ميلان حامل اللقب، فيما تصدر أتالانتا موقتاً قبل أن يتخلى عنها بعد فوز نابولي خارج الديار على كريمونيزي. وفي كريمونا، واصل نابولي موسمه الرائع بتحقيقه وللمرة الأولى في تاريخه ثمانية انتصارات متتالية في جميع المسابقات، بينها ثلاثة في دوري الأبطال وآخرها في منتصف الأسبوع خارج ملعبه بنتيجة كاسحة على أياكس الهولندي 6-1، وذلك بتغلبه على كريمونيزي الجريح 4-1. ولا تعكس النتيجة مجريات اللقاء، إذ انتظر فريق المدرب لوتشانو سباليتي ربع الساعة الأخير للتقدم والوقت بدل الضائع لحسم النتيجة نهائياً.

وبدأ الفريق الجنوبي اللقاء بشكل جيد بعدما تقدم في الدقيقة 26 من ركلة جزاء نفذها ماتيو بوليتانو وانتزعها الوافد الجديد المتألق الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا.

وبقيت النتيجة على حالها حتى نهاية الشوط الأول، لكن كريمونيزي استهل الثاني بإدراكه التعادل عبر سيرييل ديسير (47)، ثم صمد أمام ضيفه حتى الدقيقة 76 قبل أن ينحني أمام رأسية البديل الأرجنتيني جيوفاني سيميوني الذي وصلته الكرة من البرتغالي ماريو روي. ورفع نجل دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني، رصيده إلى أربعة أهداف في تسع مباريات خاضها مع الفريق الجنوبي منذ قدومه اليه هذا الصيف من فيرونا، بينها واحدة فقط كأساسي. وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، حسم نابولي الفوز نهائياً بهدف ثالث للبديل الآخر المكسيكي هيرفينغ لوسانو بعد تمريرة أخرى من كفاراتسخيليا (3+90)، قبل أن يضيف البديل الآخر الأوروغوياني ماتياس أوليفيرا الرابع برأسية إثر ركلة ركنية (5+90). وتصدر نابولي التريتب برصيد 23 نقطة بفارق نقطتين عن أتالانتا و3 عن أودينيزي و4 عن ميلان. وفي بقية المباريات تعادل تورينو مع إمبولي 1-1، وفاز مونزا على سبيزيا 2-0، وساليرنيتانا على فيرونا 2-1.

