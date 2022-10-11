الإصابة تهدِّد مشاركة ديبالا في المونديال

دوليه

دخل الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم روما، في نوبة بكاء عقب خروجه مصابا من مباراة فريقه أمام ليتشي، أول من أمس ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي. وحصل روما على ضربة جزاء في بداية الشوط الثاني، سددها ديبالا بنجاح ليحرز هدف روما الثاني، لكنه لم يحتفل به، حيث تعرض لإصابة عضلية لحظة تسديده للركلة، ليخرج بعدها مباشرة في تبديل اضطراري. وذكرت صحيفة «لاغازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، أن ديبالا ظهر وهو يبكي عقب خروجه من المباراة، وجلوسه على دكة البدلاء، مشيرة إلى أن هناك تخوفا من إمكانية غيابه عن الملاعب لعدة أشهر، وبالتالي فقدان فرصة اللعب بمونديال قطر 2022. وأضافت الصحيفة أن جوزيه مورينيو، مدرب روما، خرج بعد المباراة ليعلن أنه من غير المرجح أن يلعب ديبالا لروما مجددا، في عام 2022. جدير بالذكر أن المنتخب الأرجنتيني، سيفتتح مشواره في كأس العالم بمواجهة تجمعه بنظيره السعودي، يوم 22 نوفمبر القادم.

