أونيون انفرد بالصدارة

دوليه

انفرد أونيون برلين بصدارة الدوري الألماني بعد عودته بالفوز من ميدان شتوتغارت بهدف دون رد لحساب الجولة التاسعة. وأحرز بول جاكيل هدف انتصار الفريق العاصمي في الدقيقة السادسة والسبعين. فيما أكمل شتوتغارت المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد سيرهو غيراسي في حدود الدقيقة الثانية والثمانين.. فرفع رصيد أونيون برلين إلى النقطة العشرين في الصدارة.

وحسَم التعادل بهدفين لمثلهما المواجهة بين هرتا برلين وضيفه فرايبورغ .

وتمكن فرايبورغ من افتتاح النتيجة عن طريق دانيال كوفي كييريه في الدقيقة الثانية والعشرين

وتحصل أصحاب الضيافة على ركلة جزاء حولها اللاعب دودي لوكي باكيو إلى هدف التعادل، وواصل هرتا برلين استفاقته ليسجل ثاني الأهداف عن طريق سوات سيردار.

واستمرت الاثارة بتوقيع فرايبورغ الهدفَ الثاني حيث نجح كيفن شادي في استغلال خطأ من حارس المرمى ليعادل النتيجة.

وحقق بوروسيا مونشنغلادباخ فوزاً كبيراً على ضيفه كولن 5-2. وافتتح مارفين فريدريتش التسجيل لأصحاب الضيافة في الدقيقة 27، وبعد أربع دقائق أدرك النمساوي فلوريان كاينز التعادل من ركلة جزاء، قبل أن يتلقى البطاقة الحمراء لنيله الإنذار الثاني، بعد تسببه في ركلة جزاء سجل منها الجزائري رامي بن سبعيني الهدف الثاني لمونشنغلادباخ مع نهاية الشوط الأول. وبعد دقيقتين من انطلاقة الشوط الثاني عزز لارس شتيندل تقدم أصحاب الدار بهدف ثالث، قبل أن يسجل بن سبعيني هدفَه الشخصي الثاني والرابع لفريقه في الدقيقة السادسة والسبعين. وقلص البوسني دينيس حسين باشيتش الفارق لكولن قبل سبع دقائق من نهاية الوقت الأصلي. وفي الوقت بدل الضائع للمباراة، سجل الفرنسي ماركوس تورام الهدفَ الخامس لمونشنغلادباخ، الذي رفع رصيدَه إلى 15 نقطة، في المركز السادس بفارق نقطتين أمام كولن.

