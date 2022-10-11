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دوليه

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الترجي بطلاً لـ «يد أفريقيا» على حساب الزمالك


توج الترجي التونسي بلقب النسخة الـ43 من بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري لكرة اليد عقب فوزه على الزمالك بنتيجة 28 - 24 في اللقاء النهائي الذي اقيم على صالة الحمامات أول من أمس. كان الشوط الأول انتهى بتقدم الترجي بنتيجة 12 - 10 قبل أن يوسع الفارق خلال أحداث الشوط الثاني.
وكان أبناء القلعة البيضاء قد صعدوا للنهائي بعد فوزهم على الأهلي 26-25 فيما تأهل الترجي على حساب الأفريقي بعد الفوز عليه 22-31.
وحرم الترجي نظيره الزمالك من اللقب الثاني خلال أيام قليلة بعدما فاز عليه وحصد لقب البطولة العربية وضمن التأهل لبطولة العالم للأندية «سوبر غلوب».


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