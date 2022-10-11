فوز الأهلي والزمالك في «أبطال أفريقيا»

دوليه

حقق الأهلي المصري فوزا قاتلا على حساب مضيفه الاتحاد المنستيري التونسي بهدف نظيف على ملعب مصطفى بن جنات بمدينة المنستير في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

سجل محمد عبد المنعم مدافع الأهلي هدف الفوز في الدقيقة 90+3 مستغلا كرة عرضية متقنة من علي معلول حولها في شباك الحارس بشير بن سعيد. وخاض الأهلي أول مباراة رسمية تحت قيادة مديره الفني الجديد السويسري مارسيل كولر وقطع خطوة واسعة نحو التأهل لدور المجموعات بالبطولة القارية. وتلقى المنستيري بقيادة مديره الفني الصربي داركو نوفيتش هزيمة مريرة تهدد حظوظه قبل مواجهة الإياب يوم السبت المقبل في ستاد السلام بالقاهرة.

في مباراة أخرى، فاز الزمالك على فلامبو بطل بوروندي بهدف نظيف على ملعب برج العرب بالإسكندرية في ذهاب دور الـ32 من مسابقة دوري الأبطال. سجل للزمالك حسام عبد المجيد في الدقيقة 42 من ضربة رأس متقنة ليقطع خطوة مهمة نحو التأهل لدور المجموعات بالبطولة القارية. ويخوض الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جوسفالدو فيريرا مباراة الإياب يوم الجمعة المقبل في ملعب برج العرب بالإسكندرية أيضا.وكان الزمالك قد اتفق مع فلامبو على خوض مباراتي الذهاب والإياب في مصر. كما حقق فيوتشر المصري فوزا مهما على حساب مضيفه كالون السيراليوني بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت في ليبيريا ضمن منافسات جولة الذهاب لدور الـ32 ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية. سجل ثنائية فيوتشر مروان محسن في الدقيقة الـ 47 ومصطفى البدري في الدقيقة الـ 93. وأصبح فيوتشر على أعتاب التأهل الرسمي إلى دور الـ32 الإضافي بعد فوزه خارج الديار. ويلعب فيوتشر بقيادة مديره الفني علي ماهر مباراة الإياب يوم الأحد المقبل على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

