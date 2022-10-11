الأهلي يفتتح الدوري أمام الإسماعيلي

دوليه

أسفرت قرعة الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز 2022-2023 الذي ينطلق في 18 أكتوبر الجاري عن مواجهة قوية في افتتاح المسابقة بين الأهلي والإسماعيلي فيما يلعب الزمالك حامل اللقب ضد سموحة السكندري ضمن منافسات الجولة الأولى. وحددت القرعة غير الموجهة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لتقام في الجولة الـ14 من المسابقة المحلية. وتقام مباراة الأهلي وبيراميدز في الجولة الـ11 بينما يلتقي الزمالك مع بيراميدز بالجولة الثالثة من المسابقة وتقام مباراة الأهلي مع المصري في الجولة الـ12 من بطولة الدوري.

من جانبه قال عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري إن الارتباطات المقبلة تبدأ يومي 23 و30 الشهر الحالي حيث يلتقي المنتخب الأولمبي مع إي سواتيني في تصفيات أمم أفريقيا بجانب إقامة السوبر المحلي بين الأهلي والزمالك يوم 28 من الشهر الحالي.وأضاف: «في شهر نوفمبر المقبل تقام مباريات دور الـ32 مكرر للكونفيدرالية والمنتخب الأول لديه توقف دولي بجانب احتمالية إقامة معسكر للمنتخب الأولمبي».

وتابع «في شهر يناير 2023 يقام عدد كبير من مباريات الدوري لعدم وجود ارتباطات دولية وفي شهر فبراير يبدأ دور المجموعات لبطولات أفريقيا».وأوضح: «في مارس تقام مباراتان لمنتخب مصر مع مالاوي في تصفيات كأس الأمم الأفريقية بجانب إقامة مباريات بطولة أفريقيا خلال شهري أبريل ومايو والتوقف الدولي في يونيو 2023».وأضاف أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر تلقى شكاوى من رفض بعض الأندية رش الملاعب بالمياه قبل المباريات لذلك أصبح هذا الأمر إجباريا في لائحة الدوري الجديد.

