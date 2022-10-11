تفوُّق فرنسي في «الكويت الدولية للتنس»

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اختتمت أول من أمس منافسات بطولة الكويت الدولية التاسعة عشرة للتنس للناشئين والناشئات (J4 ALZAHRA) على ملاعب الاتحاد الكويتي للعبة بمجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس برعاية وحضور الشيخ أحمد الجابر رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للتنس وبمشاركة 18 لاعبة من 12 دولة و38 لاعباً من 20 دولة، كما حضر المباراة النهائية عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

وأسفرت مباريات البطولة عن فوز اللاعب الفرنسي ثيو هيرمان بالمركز الأول في مسابقة فردي الرجال فيما نال اللاعب الهولندي كيفان رايتكيرك المركز الثاني، وفي مسابقة زوجي الناشئين فاز الثنائي المكون من اللاعبين الأردني محمد القطب وزميله البرتغالي تيغو بوشمانز بالمركز الأول، وذهب المركز الثاني للثنائي المكون من الفرنسيين ثيو هيرمان وزميله هوغو سواريز. وفي مسابقة فردي الناشئات حققت المركز الأول اللاعبة الفرنسية ليا باثيليير وجاءت بالمركز الثاني اللاعبة الفرنسية أماهي شاريير. وفي مسابقة زوجي الناشئات فاز بالمركز الأول الثنائي المكون من اللاعبتين الفرنسيتين ليا باثيليير وزميلتها أماهي شاريير واحتل المركز الثاني الثنائي المكون من اللاعبتين الروسية ريناتا غاراييفا وزميلتها الرومانية آندرا إيزابيللا سيربو. وتأتي هذه البطولة ضمن أربع بطولات دولية للناشئين والناشئات ينظمها الاتحاد الكويتي على ملاعبه بمجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس وبإشراف الاتحاد الدولي للتنس وتستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي ويشارك فيها اللاعبون واللاعبات من مختلف دول العالم من أجل حصاد نقاط تصنيف الاتحاد الدولي للتنس للناشئين.

