الشاهين التقى رئيسي الاتحادين الآسيوي والبحريني

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زار رئيس مجلس ادارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم عبدالله الشاهين رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة الشيخ سلمان بن ابراهيم أمس في البحرين ورافقه في الزيارة نائب رئيس مجلس ادارة الاتحاد للشؤون المالية والادارية أحمد عقلة وعضو مجلس الادارة عبدالعزيز السمحان والأمين العام للاتحاد صلاح القناعي. وهنأ الشاهين الشيخ سلمان بن إبراهيم قبيل الاعلان عن تزكيته بشكل رسمي لولاية ثالثة في رئاسة الاتحاد الآسيوي وذلك لعدم ترشح منافس آخر على رئاسة الاتحاد وهو أمر يدل على نجاح الشيخ سلمان بن إبراهيم في تطوير كرة القدم الآسيوية طوال السنوات الماضية. من جانب آخر التقى الشاهين، رئيس مجلس ادارة الاتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة في المنامة أول من أمس وذلك بحضور عقلة السمحان والقناعي وعدد من أعضاء مجلس ادارة الاتحاد البحريني. وأشاد الشاهين بالدور الكبير الذي يقوم به الشيخ علي بن خليفة من أجل تطوير كرة القدم البحرينية. وتطرق الشاهين مع رئيس الاتحاد البحريني الى العديد من الأمور التي تساهم بزيادة التعاون بين الاتحادين الشقيقين في مجال تبادل الخبرات والمباريات الودية.

