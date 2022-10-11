«سلة الجهراء» يخشى مفاجآت البشائر

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تختتم اليوم مواجهات دور الستة عشر لبطولة الأندية العربية الـ 34 لكرة السلة للرجال، بمواجهة تجمع الجهراء مع نظيره البشائر العماني في الـ 7 مساء على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، فيما يخوض الأهلي المصري حامل اللقب أولى مواجهات هذا الدور أمام أهلي حلب السوري في الـ 1 ظهراً، ويعقبها في الـ 3 عصرا مواجهة متكافئة تجمع بين الرياضي اللبناني وأهلي بنغازي الليبي، فيما يصطدم بيروت اللبناني بنظيره السد القطري في الـ 5 مساء، على أن تقام مساء غد الأربعاء مواجهات الدور ربع النهائي للبطولة التي يستضيفها نادي الكويت، بمشاركة 16 ناديا من 11 دولة، وتختتم السبت المقبل بالمباراة النهائية، وتقام جميع مباريات الأدوار الإقصائية على صالة اتحاد كرة السلة.

ولن يكون البشائر صيدا سهلا لـ «الجهراوية»، ويتوقع أن يتسبب ممثل «السلة العمانية» بمتاعب كبيرة لفريق المدرب اللبناني أحمد الفران، فيما يبدو الأهلي المصري في طريقه لتجاوز عقبة أهلي حلب والمضي قدما نحو الدور ربع النهائي، عطفا على الأداء الثابت الذي قدمه في الأدوار التمهيدية، والنتائج الكبيرة التي سجلها في أغلب مبارياته بقيادة مدربه الإسباني أوغستي بوش.

ولا تبدو المهمة سهلة لممثلي «السلة اللبنانية» الرياضي وبيروت، حيث ينتظرهما أهلي بنغازي والسد تواليا، ويتوقع أن تشهد المواجهتان منافسة حامية بين الفرق الأربعة حتى الدقائق الأخيرة، وإذا ما كتب لهما الفوز معا فإن قمة لبنانية من العيار الثقيل ستشهدها بطولة الأندية العربية في الدور ربع النهائي غدا.

من جانبه، أبدى مدرب الجهراء أحمد الفران سعادته بالتواجد في «عرس كرة السلة» الكبير، وقال: «مشاركتنا في البطولة شرف رفيع، وهناك العديد من لاعبي الفريق يشاركون في البطولة للمرة الأولى، ونسعى لتحقيق أفضل النتائج، ونأمل أن نكون الحصان الأسود في البطولة، وعند حسن ظن جماهير الجهراء وعشاق كرة السلة في الكويت»، لافتا إلى أن الجهراء استعد في القاهرة، وتأثر سلبا بعدد من الإصابات، وتأخر وصول المحترفين.

وأكد المدرب اللبناني الفران أن النسخة الـ 34 للبطولة تعد الأقوى من حيث التنافس، والأفضل فنيا؛ نظرا لمشاركة أفضل الأندية العربية في البطولة، مضيفا: «يصعب التكهن بهوية البطل وإن كان الثلاثي المكون من الأهلي والاتحاد السكندري المصريين والكويت الأقرب للوصول إلى المباراة النهائية».

