«طائرة العربي» يضم البلغاري كادينكوف

محلية

أعاد النادي العربي محترف الكرة الطائرة البلغاري فينلين كادينكوف إلى صفوف الأخضر كمحترف ثان إلى جانب البيلاروسي فياسلاف شارابوفيتش. وسبق لكادينكوف أن مثل الأخضر في الموسم قبل الماضي وقدم معه عروضا لافتة. وفضلت إدارة العربي اعادة اللاعب البلغاري لمعرفتها الجيدة بمستواه ولعدم توافر محترف يلبي الطموح بعد انهاء التعاقد مع الروسي مكسيم شمياختين الذي لم يظهر بالمستوى المأمول.

وكانت إدارة الفريق تفكر أيضا في استبدال البيلاروسي شاربوفيتش إلا أنها قررت ابقاءه مع الفريق هذا الموسم ووقعت معه رسمياً. ويقود الأخضر الذي خاض مواجهة قوية أمام القادسية في بطولة الاتحاد في وقت متأخر مساء أمس، المدرب التونسي صبري الأزرق الذي حل بديلاً بصورة مؤقتة للإيطالي لودي. وكان العربي تعاقد مع لودي لقيادة الفريق في الموسم الجديد لكنه اعتذر عن عدم الاستمرار مع الفريق لظروف خاصة لتسند المهمة إلى الأزرق الذي من المتوقع أن يقود الأخضر طوال بطولة الاتحاد.

