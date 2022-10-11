5 ميداليات لـ «الدراجات المائية» في «جولة أميركا»

محلية

حصد منتخب الدراجات المائية 5 ميداليات بواقع ذهبية واحدة و3 فضيات وبرونزية واحدة في ختام مشاركته بمنافسات الجولة الثانية من بطولة العالم للدراجات المائية 2022 (جولة أميركا) التي اختتمت بولاية أريزونا.

وقال النادي البحري: إن هذه الانجازات اللافتة تحققت بعد فوز المتسابق محمد الباز بالمركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات فئة كبار المحترفين في حين نال زميله حامل اللقب للموسم الماضي المتسابق محمد بوربيع المركز الثاني والميدالية الفضية في ذات الفئة. وأضاف أن المتسابق راشد الراشد حقق بدوره المركز الثاني والميدالية الفضية في فئة الجلوس كما نال نفس المتسابق ميدالية فضية في فئة الجلوس للهواة فيما حقق زميله سالم المطوع المركز الثالث والميدالية البرونزية في فئة الوقوف. من جانبه قال رئيس الوفد حسين دشتي إن النتائج التي حققها المنتخب المشكل من قبل النادي جاءت وفق التطلعات إذ أكد متسابقوا الكويت في هذه الرياضة حضورهم القوي مستكملين سلسلة إنجازاتهم في البطولة لا سيما بجولة أميركا. وأعرب دشتي عن أمله ان تتواصل هذه الإنجازات في الجولة الثالثة والأخيرة للبطولة (جولة آسيا) التي ستقام بمدينة باتايا التايلندية على كأس ملك تايلند في ديسمبر المقبل في ظل دعم ادارة النادي برئاسة فهد الفهد مثنيا على دعم المنتخب من قبل الهيئة العامة للرياضة ومن الجهات الراعية من القطاع الخاص.

