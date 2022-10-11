فضية لـ«التايكوندو» في «بيروت الدولية»

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حقق اللاعب خالد المطيري أول من أمس الميدالية الفضية في بطولة بيروت الدولية المفتوحة السنوية الرابعة للتايكوندو لترتفع حصيلة الكويت في نهاية البطولة إلى ميداليتين فضية وبرونزية. وقال رئيس اتحاد اللعبة هاني المرشاد إن المطيري حقق الفضية في فئة الناشئين بعد خوضه منافسات مع اللاعبين من لبنان مارك ظريفة ومن مصر محمد مازن السيد ومن الأردن في النهائي مع أحمد رحالة. بدوره أشاد مدرب المنتخب وليد المرشاد بالمستوى العالي للبطولة ولا سيما انها بطولة معتمدة من الاتحاد الدولي للعبة لافتا الى شدة المنافسة التي اتسمت بها في ظل منتخبات واندية ذات مستوى فني قوي.واعرب عن أمله في تحقيق المزيد من النتائج في البطولات المقبلة لا سيما مع اكتساب لاعبي الاتحاد مهارات افضل بسبب المشاركات المستمرة.

