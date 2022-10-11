جميلة العرب 2022

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القاهرة- «النهار»: نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، مجموعة من الصور لجلسة تصوير جديدة لها، وذلك عبر حسابها على «انستغرام». نسرين التي تقضي اجازتها في العاصمة الفرنسية باريس، ظهرت باطلالة انيقة وفستان قصير منقوش بالورود. وعلقت على الصور قائلة: «الشيطان وحده هو الذي يمنع الشخص من انقاذ الارواح او انجاز مهمته في الحياة، لا يوجد منطق مع الشيطان». وتابعت: «قف بفخر لان قلبك مليء بصلاح مساعدة الاخرين، بينما يمتلئ قلبهم بمساعدة انفسهم فقط». وفور نشرها الصور، انهالت تعليقات الجمهور، ومنها: كلامك صح»، «جميلة العرب»، و«يسعدلي هالطلة يا قمر». وكانت نسرين تصدرت قائمة اجمل 14 امرأة مسلمة في العالم، ضمن تصنيف الموقع العالمي fillgap news، الذي اعلن الاسبوع الماضي. واحتلت المركز الثالث في القائمة خلف النجمتين التركيتين هاندا ارتشيل وفهرية افجين، لتكون الاولى على الصعيد العربي والثالثة عالميا. واوضح الموقع انه لم يعتمد في تصنيفه على الجمال الجسدي» والشهرة والموهبة فقط، بل استند ايضا الى انجازات النجمات واعمالهن الاجتماعية.