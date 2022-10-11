«استنشاق النحل».. تونسي يعالج الربو بهواء الخلايا

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يفضل التونسيون استهلاك مادة العسل كعلاج طبيعي ومقوي غذائي في مواجهة الالتهابات ونزلات البرد، لكن ما يقترحه الشاب محمد السويح في مجال العلاج بخلية النحل يعتبر سابقة وتجربة فريدة من نوعها في تونس والعالم العربي.

وأسس محمد السويح مركزا علاجيا متنقلا يوفر جلسة لاستنشاق هواء خلية النحل تدوم نصف ساعة وتهدف للمساعدة في علاج مشكلات صحية مختلفة تتعلق خاصة بالأمراض الرئوية كالالتهابات والربو وتليف الرئة. وقال السويح، لموقع «سكاي نيوز عربية»: إنه بدأ الاستثمار في مجال الفلاحة الإيكولويجة منذ سنوات. ويشمل مشروعه الإيكولوجي مركزا متنقلا للعلاج باستنشاق خلية النحل بدأ عمله منذ أسابيع ولاقى اهتماما من التونسيين، على غرار تجارب أخرى في العالم أثبتت نجاعتها في ألمانيا وأوكرانيا والمجر.

وأوضح السويح أن «تجربة التنفس داخل خلية النحل هي عملية علاجية تحتاج عددا من جلسات الاستنشاق وتسمح للمريض بالحصول على هواء خلية النحل الداخلي الدافئ والنقي في درجة حرارة تساوي 35 درجة مع رطوبة غير مزعجة» مضيفا أن «عملية الاستنشاق تساعد على الاسترخاء والاستفادة من كل منتجات الخلية من غذاء ملكات النحل وشمع النحل وحبوب اللقاح والعكبر «البروبوليس» فضلا عن الاستمتاع برائحة العسل المنعشة طيلة الجلسة».

وأكد أن استنشاق الهواء الذي تنتجه خلايا النحل، يساعد في علاج الربو وأمراض الرئة والتهابات الجهاز التنفسي والصداع النصفي وحتى الاكتئاب. وتابع «لقد أثبتت الدراسات أن هواء خلية النحل على درجة عالية من النقاوة والتعقيم يعادل تعقيم غرف العمليات وهو أفضل من الهواء العادي بكثير كما ينصح به خبراء الطب البديل لأن مفعوله يقترب من مفعول عقار الكورتيزون، وبدورنا لاحظنا ارتياحا كبيرا لدى المرضى الذين جربوا معنا استنشاق هواء خلية النحل وأكدوا لنا تحسن وضع التنفس لديهم».

