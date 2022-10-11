سمو رئيس الوزراء استقبل مجموعة من النواب

وطن النهار

استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الاحمد امس النواب: محمد المطير وعبدالكريم الكندري وعادل الدمخي ومحمد هايف وثامر السويط وخالد المونس وحمد العبيد وعمار العجمي ومبارك الطشة وفارس العتيبي وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التي يجريها سموه قبيل اتخاذ التعديلات الملائمة على التشكيلة الوزارية الاخيرة، حيث جرى التحاور بين النواب وسمو الرئيس بشأن معايير اختيار وزراء الحكومة الجديدة ومستقبل العلاقة بين السلطتين واولويات البلد وبرنامج عمل الحكومة والثوابت الدستورية. وقال النائب عمار العجمي: بينا في اللقاء ‏بسمو رئيس مجلس الوزراء المكلف وبشكل صريح رفضنا مرسوم التأجيل، ودعونا الى تشكيل حكومة خالية ممن انتهك الدستور تكون قادرة على النهوض بالبلد، وطالبنا بالعفو عن اخواننا المهجرين أصحاب الاراء والمواقف السياسية.

من جهته اكد النائب حمد العبيد ان اجتماع النواب الـ 10 مع رئيس الوزراء كان ايجابياً وطلبنا من رئيس الوزراء عدم تعيين الوزراء الذين دخلوا في إشكاليات دستورية او عليهم ملاحظات قانونية، مع ضرورة احترام المواعيد الدستورية بشأن الجلسة الافتتاحية وتجديد الدماء وتمكين الشباب واستكمال ملف العفو. من جانبه وصف النائب محمد المطير الاجتماع بالايجابي، وقد اكدنا على الالتزام بالدستور، والاهتمام بالمعايير وتاريخ الوزراء، وتقديم برنامج عمل واضح وواقعي، وفتح صفحة جديدة مع المحكومين والمهجرين من خلال العفو .

بدوره قال النائب مبارك الطشة: إننا أكدنا خلال الاجتماع على أهمية عدم مخالفة مواد الدستور، وأهمها المادة 87، وأنه مازال هناك متسع لعلاج الإجراءات الدستورية الخطأ، وعرضنا رؤيتنا عن التشكيل الحكومي، والعفو عن أبناء الكويت المهجرين وقضية شمر، وناقشنا عدداً من القضايا المهمة. من جهته قال النائب فارس العتيبي اننا شددنا خلال الاجتماع على أهمية ان يكون التشكيل الحكومي قوي ينهض بالبلد، وأبدينا اعتراضنا على اعمال المادة 106 دون الالتزام بالمدة المقررة في المادة 87 ومعالجة اثاره، والعفو عن جميع أبنائنا المهجرين والمحكومين من قبيلة شمر وآخرين.

من جانبه قال النائب د. عبدالكريم الكندري ‏اننا اكدنا خلال الاجتماع على عدم دستورية تأجيل الجلسة مع تبيان الحلول لتفادي المخالفة، وعلى معايير اختيار الوزراء لتشكيل حكومة قادرة على تلبية تطلعات الشعب وحل قضاياه، وتفعيل ملف العفو عن المهجرين ومن بالكويت.

