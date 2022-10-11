.. «سلطتين تعاونوا ما اختلفوا»

الأولى

رست العلاقة بين السلطتين نحو تفاهم وتعاون أوليين بعد لقاء سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ احمد نواف الاحمد الصباح عدداً من النواب، في اجواء قالت مصادر انها حفلت بالتفاؤل والايجابية.

كما قام سمو رئيس مجلس الوزراء بزيارة النائب أحمد السعدون في ديوانه بالخالدية، حيث تبادلا وجهات النظر حول آخر المستجدات بشأن الحكومة ومرسوم تأجيل افتتاح المجلس الذي طالب السعدون بالغائه وتعديل موعد الجلسة الافتتاحية خلال المدة المحددة لها دستوريا بأسبوعين.

وكشفت مصادر انه من المرجح ان تتم الدعوة لافتتاح الفصل التشريعي الجديد ودور الانعقاد الأول له بعد غد الخميس او الأحد المقبل.

وعودة الى لقاء رئيس الحكومة بعدد من النواب أكدت مصادر ان الحالة العامة لدى النواب اتسمت بالتفاؤل وان جميع الترتيبات لتشكيل الحكومة الجديدة وتحديد اولويات المرحلة المقبلة هي بأيد أمينة عند سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد.

وأشارت المصادر الى ان جميع الأمور ذاهبة «الى الخير» ومن ضمنها برنامج عمل الحكومة واولوياتها ومعايير اختيار الوزراء والتأكيد على الثوابت الدستورية والمطالبة بالعفو واعادة الجناسي المسحوبة.

من جهته أكد رئيس السن النائب مرزوق الحبيني انه وفقا للمادة 87 من الدستور يكون مجلس الأمة مدعوا لعقد جلسته بحد أقصى يوم الخميس 13 اكتوبر الحالي وأنه في حال تجاوز هذا التاريخ يكون المجلس مدعوا للاجتماع بحكم الدستور لجلسة الافتتاح في اليوم التالي له اذا لم يصادف يوم عطلة رسمية، مشيرا الى ان استخدام المادة 106 من الدستور لا محل له في التطبيق حيث ان المجلس لم يبدأ بعد جلسات دور الانعقاد ولم يتم افتتاح الفصل التشريعي.

وفي هذا الصدد قال النائب د. عادل الدمخي: ان لقاء سمو رئيس الوزراء مع النواب كان توافقيا بشأن ضرورة الالتزام بالدستور ومواعيده المحددة، كما جاء في الخطاب الأميري. وأضاف: «أكد لنا سمو الرئيس سعيه في العفو الخاص عن أصحاب الرأي مع التأكيد على ان ذلك حق لسمو الأمير، مع التوافق العام في ملفات الإصلاح».

وقال النائب عمار العجمي: بينا في اللقاء بشكل صريح رفضنا مرسوم التأجيل، ودعونا الى تشكيل حكومة خالية ممن انتهكوا الدستور لتكون قادرة على النهوض بالبلد، كما طالبنا بالعفو عن المهجرين أصحاب الاراء والمواقف السياسية.

من جهته اكد النائب حمد العبيد ان اجتماع النواب مع رئيس الوزراء كان ايجابياً وطلبنا من سموه عدم تعيين الذين دخلوا في اشكاليات دستورية او عليهم ملاحظات قانونية، مع ضرورة احترام المواعيد الدستورية بشأن الجلسة الافتتاحية وتجديد الدماء وتمكين الشباب واستكمال ملف العفو.

من جانبه وصف النائب محمد المطير الاجتماع بالايجابي، وقال: اكدنا على الالتزام بالدستور، والاهتمام بالمعايير وبتاريخ الوزراء، وتقديم برنامج عمل واضح وواقعي، وفتح صفحة جديدة مع المحكومين والمهجرين من خلال العفو.

بدوره قال النائب د. مبارك الطشة: أكدنا خلال الاجتماع أهمية عدم مخالفة مواد الدستور، مشيرا الى أنه مازال هناك متسع لعلاج الإجراءات الدستورية الخطأ، كما عرضنا رؤيتنا عن التشكيل الحكومي، والعفو عن المهجرين وقضية شمر، وناقشنا عدداً من القضايا المهمة.

من جهته قال النائب فارس العتيبي: شددنا خلال الاجتماع على أهمية ان يكون التشكيل الحكومي قوياً ينهض بالبلد، وأبدينا اعتراضنا على اعمال المادة 106 دون الالتزام بالمدة المقررة في المادة 87 كما اكدنا أهمية العفو عن جميع أبنائنا المهجرين والمحكومين من قبيلة شمر وآخرين.

وقال النائب د. عبدالكريم الكندري: «أكدنا على عدم دستورية تأجيل الجلسة مع تبيان الحلول لتفادي المخالفة، وعلى معايير اختيار الوزراء لتشكيل حكومة قادرة على تلبية تطلعات الشعب وحل قضاياه، وتفعيل ملف العفو عن المهجرين».

من ناحيته، قال النائب ثامر السويط: «نقلنا لسمو الرئيس اعتراضنا على اعمال المادة 106 دون الالتزام بالمدة المقررة في المادة 87، وأهمية التشكيل الحكومي وأسسه ومعاييره، والعفو عن جميع أبنائنا المهجرين والمحكومين من قبيلة شمر وآخرين».

بدوره، قال النائب محمد هايف: «ان اجتماعنا مع سمو رئيس الوزراء كان إيجابياً يسوده التفاؤل وقد نوقش فيه العديد من الأمور والقضايا المهمة حول التعاون النيابي الحكومي كما تطرقنا الى موضوع العفو بشكل عام وحكم النائب مرزوق الخليفة ومن معه من المرشحين».

ودعا النائب الاسبق د.فيصل المسلم النواب الى الدخول في الحكومة وتضمين رؤاهم في برنامج عملها وان يكون قبول الكتل للدخول بالحكومة بمقابل ما حملوا من قضايا انتخبهم الناس على اساسها وربط استمراريتهم وحمايتهم للحكومة بصدق انجازها.

وقال: ان التاريخ نادي الكبار والإنجازات الوطنية وباب الخلود الشعبي، لافتا الى ان الكويت وشعبها الوفي يعيشان اليوم فرصة حقيقية لتطور شامل يحتاج الى تقوية نظمها وسلطاتها، وتجديد انجازاتها، ومعالجة مشكلاتها.