الفيلي: لا إسقاط لعضوية مرزوق الخليفة وغيابه بعذر يعفيه من اعتباره «مستقيلاً»

الأولى

قضت محكمة التمييز برئاسة المستشار عبدالله الجاسم امس بتأييد حكم الاستئناف بحبس المتهمين المشاركين في قضية الانتخابات الفرعية لقبيلة شمر والبالغ عددهم 29 من بينهم النائب الحالي مرزوق الخليفة والنائب السابق سلطان اللغيصم لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ.

من جهته قال الخبير الدستوري د. محمد الفيلي: بإن اسقاط عضوية النائب الخليفة امر غير مطروح بعد إلغاء المادة 16 من اللائحة الداخلية، ولكن إذا طعن بسلامة الانتخاب لعدم توافر شرط من شروط سلامة الانتخاب، هنا تبحث المحكمة الدستورية في موضوع الانتخابات وهل الفرعية ضمن القضايا المخلة بالشرف والأمانة وهذا الموضوع لا يبحث ما دام لا يوجد طعن. وأضاف: إن على الخليفة تنفيذ حكم الحبس الصادر بحقه، اما عن خروجه من السجن لأداء القسم خلال جلسة مجلس الأمة الافتتاحية فيكون إما بإذن من السجن وإما بصدور عفو. وأوضح أن الحكم واجب النفاذ، والنائب الخليفة بعد تأييد الحكم إما أن يخرج بموافقة إدارة السجن لأداء القسم، وهي غير ملزمة وإما أن ينفذ الحكم إلى حين نهايته ومن ثم يخرج ويقسم ما دام الفصل التشريعي قائما أو أن يصدر عفو وبصدوره يخرج من السجن ويؤدي أعماله البرلمانية.

وبخصوص دستورية استكمال المجلس دورته بعدد 49 نائبا قال: هذا الأمر راجع للمجلس إذا قرر أن غياب الخليفة ليس بعذر يدعى إلى انتخابات تكميلية أما إذا رأى أن الغياب بعذر فلا يعتبر مستقيلا ويبقى نائبا.