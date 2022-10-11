تفكك كتلة «معارضة 2020» إلى مجاميع نيابية

الأولى

بدأت الكتل النيابية تتوالد وتتموضع في مجلس 2022 حيث اعلن النواب شعيب المويزري وعبدالله فهاد وأسامة الزيد وشعيب شعبان وسعود العصفور وحمد المدلج وفلاح الهاجري عن تشكيل كتلة جديدة باسم كتلة السبعة في تطور ينبئ عن تفكك كتلة المعارضة في المجلس السابق والتي كانت تحت مسميات عدة سواء نواب المنصة او كتلة التسعة، اذ ان احد أعضائها هو النائب المويزري والذي كان من صقور المعارضة في السابق.

واعربت الكتلة في اول بيان لها عن تقديرها لإعلان الحكومة مبادرة لاعادة تشكيلها وبدء المشاورات الخاصـة بذلك بما يتوافـق مـع الرغبة الشعبية ويراعى تطلعاتهـا، مؤكدة وجـوب مراعـاة كل الجوانب السياسية والدستورية والشعبية المتعلقة بتشكيل الحكومـة وتجاوز الاخطاء التي نتجـت عـن التوسع في الاجتهادات التي أدت إلى تأجيل جلسة افتتاح الفصل التشريعي الحالي ما يعد مخالفة صريحـة تتعارض مـع نـص المادة 87 مـن الدستور.

ويرجح مراقبون ان يصل اعداد النواب المنضمين الى كتل برلمانية الى حوالي 35 نائبا موزعين على ما يتراوح بين 7 الى 8 كتل، ستكون جميعها متفقة على مبادرة برنامج استقامة واستدامة، الا انها ستكون في تسابق من حيث ترتيب الأولويات، ما قد يولد بعض التنافر والمزايدات مع سهولة إعادة احتوائها.

وبيَّن المراقبون احتمالية تفضيل ما يقرب من 5 نواب البقاء مستقلين يتضامنون مع الكتل بحسب تنوع مواقفها من القضايا والأولويات ومنهم عالية الخالد وعبدالوهاب العيسى وجنان بوشهري ود. محمد الحويلة وحمدان العازمي وخالد الطمار ومرزوق الحبيني، في حين ستكون في المجلس اقلية تتراوح ما بين 9 الى 14 مستقلين عن اي كتل على الاطلاق منهم فيصل الكندري وماجد المطيري ود. عبيد الوسمي وخليل الصالح وصالح عاشور وعيسى الكندري وسعد الخنفور ويوسف البذالي وحامد محري.

وتوقع المراقبون توسع كتلة الخمسة بنائب اضافي او بقاءها على ما هي عليه بعضوية د. حسن جوهر وبدر الملا ومهند الساير ومهلهل المضف وعبدالله المضف، في حين ستبقى كتلة حدس بأعضائها د. حمد المطر ود. عبدالعزيز الصقعبي واسامة الشاهين مع فرص تنسيقية مع النائب عبدالله الانبعي.

وقالت مصادر خاصة لـالنهار: إن كتلة سبعة المنصة في مجلس 2020 المكونة من: محمد المطير وثامر السويط ومبارك الحجرف وصيفي الصيفي ومرزوق الخليفة وفارس العتيبي وخالد المونس قد تفضل التريث في اعلان تشكيلها بهذه الصورة من عدمه تقديرا لظروف خوض المطير انتخابات نائب الرئيس التي قد تسفر عن نجاحه وبالتالي احتمال تفكك الكتلة.

وألمح المراقبون الى وجود اجواء مشجعة لتشكيل كتلة او كتلتين تتكون كل منها من 3 الى 5 نواب، مؤكدين ثبات كتلة التآلف الاسلامي بقيادة النائب احمد لاري وعضوية د. خليل ابل وهاني شمس. ولفتوا الى وجود كتلة اسلامية قيد الانشاء من 5 نواب هم: حمد العبيد ومبارك الطشة وعادل الدمخي ومحمد هايف و عمار العجمي.