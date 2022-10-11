إلغاء رخص قيادة الوافدين

الأولى

أعلنت وزارة الداخلية فحص جميع ملفات رخص القيادة للوافدين الذين حصلوا عليها خلال السنوات السابقة، وذلك بناءً على أوامر وتعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد.

وأكدت الوزارة في بيان لها امس أن من يتم اكتشاف حصوله على رخصة قيادة مخالفة للنظم والقواعد المعمول بها بوزارة الداخلية، سيتم استدعاء صاحب الرخصة ويتم الغاؤها نهائياً من قاعدة بيانات الإدارة العامة للمرور. من جانب آخر، أعلنت الداخلية إبعاد 6112 مخالفا قانون الإقامة من جنسيات مختلفة خلال أغسطس وسبتمبر الماضيين.

وقالت في بيان إنه في إطار جهود مباحث شؤون الإقامة لضبط المطلوبين والمخالفين لقانون العمل والإقامة تم خلال الفترة المذكورة القبض على 789 مخالفا بواقع 585 في أغسطس و204 في سبتمبر.

وأهاب البيان بجميع المواطنين والمقيمين ضرورة التعاون مع رجال الأمن وعدم إيواء أو التستر على أي مخالف.